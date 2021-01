3 films de geek à voir dans une vie !

Sorti en 1981, Les Aventuriers de l’arche perdue est le tout premier opus de la saga Indiana Jones. On y retrouve l’archéologue le plus cool du monde, incarné par un acteur de prestige : Harrison Ford. Maintes fois copié, l’univers d’Indiana Jones a inspiré tout un pan de la culture geek, notamment avec les franchises vidéoludiques Tomb Raider ou Uncharted. Aujourd’hui encore, et malgré les années, la saga Indiana Jones reste tout simplement géniale. Sans doute a-telle même suscité des vocations d’archéologues ! Quoi qu’il en soit, le premier long-métrage est certainement l’un des films de geek les plus cultes . A ne pas manquer donc !