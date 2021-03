Les meilleurs palettes pour manette de PS5

Cette célèbre manette à palette est le modèle le plus vendu sur PS4. Comme nous vous le disions plus haute les manettes à palette de PS4 sont compatibles avec la PS5 à conditions d’utiliser un jeu de PS4. Très robuste, la manette à un très bonne ergonomie, elle tient bien en main.



Point d’honneur sur les possibilités de personnalisation de ce produit, de la barre led aux touches en passant par le poids modulable tout comme l’amplitude des joysticks, tout est fait pour avoir sa propre config.



La sacoche de transport fournis est, elle aussi, robuste, et est très pratique, on peut y ranger le récepteur Bluetooth, le câble de recharge, et les outils de personnalisation. Bon point ✔️



La recharge USB-C est efficace, mais la manette est un peu faible en autonomie a mon goût, en condition d’utilisation intensive.