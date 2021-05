Notre Avis sur Amazon Prime

Lancé en 2005, le service réservé aux abonnés d’Amazon, Amazon Prime, a évolué pour inclure une grande variété d’avantages. Le PDG et fondateur Jeff Bezos a annoncé qu’il y avait plus de 150 millions d’abonnés Prime dans le monde au début de 2020.

Le principal atout d’Amazon Prime a toujours été la livraison accélérée gratuite sur plus de 100 millions de produits, de nombreux clients pouvant désormais bénéficier d’une livraison en un ou deux jours sans frais supplémentaires.

Mais au fil des années, Amazon Prime a ajouté une multitude d’autres fonctionnalités. Il s’agit notamment de services tels que Prime Video, l’accès exclusif aux offres et à l’événement du Amazon Prime Day, des réductions sur les articles sur certains articles.

Comment fonctionne Amazon Prime ?

Depuis le lancement d’Amazon Prime, le service s’est étendu à de nombreux autres domaines, notamment en proposant des films et de la musique en streaming, des options de livraison rapide et des réductions.

Vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours pour profiter de tous les avantages de Prime avant de vous engager. Ensuite, vous avez la possibilité de payer une somme forfaitaire de 49 euros pour un engagement d’un an à Amazon Prime ou de choisir un abonnement mensuel de 5,99 euros.

Si vous êtes un étudiant inscrit à au moins un cours dans un établissement d’enseignement supérieur, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de 90 jours ou d’un compte Amazon Prime Student avec 50% de réduction soit 24 euros par an.

Quels sont les avantages d’Amazon Prime ?

La Livraison :

La livraison accélérée est le principal avantage de l’abonnement Amazon Prime. En tant que menbre Amazon Prime vous pourrez bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré gratuite (ou 0,01€ par livre) et illimitée en France métropolitaine (hors Corse) et en Belgique avec Amazon Prime sur plus de 2 millions d’articles, la livraison gratuite en 2 jours ouvrés sur 3 millions d’articles supplémentaires, la livraison le soir même dans les zones éligibles, et l’accès à la livraison ultra-rapide Prime Now.

Amazon Prime Day :

Chaque année, Amazon organise un grand événement commercial de deux jours qui rivalise avec le Black Friday, appelé Prime Day. Il a généralement lieu à la mi-juillet, mais il a été reporté à octobre en 2020 en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. Pour accéder à la vente, qui comprend des réductions sur les appareils Amazon et les produits populaires dans un grand nombre de catégories, vous devez être un membre Prime.

Offres & Promotions :

Vous bénéficiez d’un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des Ventes Flash éligibles

Amazon Prime Video :

En tant que membre Amazon Prime, vous pouvez regarder les programmes Amazon Original exclusifs et des milliers de films et séries populaires, le tout sans frais supplémentaires.

Amazon Prime Music :

Comme pour vidéo, vous pouvez écouter gratuitement toute les chansons présente sur la plateforme de streaming musicale d’Amazon. Pour les plus audiophile, il existe une version premium qui permet de bénéficer d’un son en Ultra Haute-définition, Amazon Music HD.

Amazon Prime Photo :

Tous les membres Amazon Prime peuvent bénéficier d’un stockage illimités pour leurs photos. Ce service est peut connu mais peut etre très utile pour ne pas perdre toutes vos photos.

Pourquoi quelles raisons ne pas prendre un abonnement

Bien sûr, tout ce qui concerne Amazon Prime n’a pas forcément d’interet pour vous. Il y a la question de la fréquence de vos achats sur Amazon. Si vous ne commandez pas beaucoup ou si vous pensez que vous ne profiterez pas de la plupart des services offerts par l’abonnement, il est préférable de ne pas y souscrire

Si vous n’êtes pas sûr que Prime soit fait pour vous, pensez à vous inscrire pour un essai gratuit. Vous aurez 30 jours pour le tester. Mais attention : à la fin de la période d’essai, votre carte de crédit sera automatiquement débitée des frais d’adhésion pour la période suivante, sauf si vous annulez à l’avance.

Les membres payants qui n’ont pas utilisé leurs avantages ont droit à un remboursement intégral. Vous ne pouvez pas recevoir de remboursement si un membre du foyer a passé une commande éligible à Prime.

Récapitulatif – Amazon Prime devez-vous vous abonnez à Amazon Prime ?

Amazon Prime peut être intéressant pour vous si…

Vous commandez fréquemment des produits sur Amazon (livraison gratuite en 2 jours)

Vous recherchez une alternative moins chère à Netflix (Prime Video)

Vous cherchez une alternative moins chère à Spotify (Prime Music)

Vous cherchez un endroit pour stocker un nombre illimité de photos (Prime Photos)

Amazon Prime n’est peut-être pas intéressant pour vous si…

Vous ne commandez pas souvent sur Amazon

Vos commandes Amazon sont généralement supérieures à 25€ (Amazon offre la livraison gratuite pour les commandes de plus de 25 € sans Prime).

Vous ne regardez pas de vidéos en streaming

Vous n’écoutez pas de musique en streaming

Mon avis sur Amazon Prime

J’ai depuis 4 ans un abonnement au service Amazon Prime et j’utilise presque tous les services. J’ai pu résiller mon abonnement Netflix et Spotify, cela m’a permis de réaliser plus de 150€ d’économies par an. J’ai tendance à faire mes courses pour les anniversaires ou noel à la dernière minute et je dois vous avouer que cela a pu me sauver plusieur fois d’avoir une livraison le lendemain.

Je viens de repartir pour une 5ème année avec Prime et je ne me suis jamais posé la question d’arrêter mon abonnement.