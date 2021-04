Les meilleurs câbles HDMI 2.1 compatibles pour PS5 et Xbox

Vous êtes probablement passé de la HD à un téléviseur 4K avant la sortie des films, des jeux vidéo et des séries télévisées 4K, ou vous aviez même une source 4K à la maison, comme un décodeur 4K ou un abonnement à un service de streaming. De la même manière, vous pourriez aussi acheter un téléviseur 8K même s’il n’y a pas encore de contenu 8K disponible. Ce n’est jamais une mauvaise idée d’investir dans du matériel de qualité comme un bon câble HDMI ou un bon moniteur pour PS5.

Les meilleurs câbles HDMI 2.1 prennent en charge des résolutions plus élevées allant jusqu’à 10K et une bande passante allant jusqu’à 48 Gbps, ainsi que des taux de rafraîchissement plus rapides. Toutes ces caractéristiques sont essentielles pour les jeux, en particulier les jeux d’action rapide et intense ou les jeux de tir à la première personne (FPS), où chaque milliseconde compte. Vous ne pouvez pas avoir de décalage, de couleurs imprécises à l’écran ou de détails manquants. S’assurer que chaque composant de l’installation est de qualité peut faire la différence entre une victoire importante et une défaite embarrassante.

La plupart de ces câbles sont disponibles en plusieurs longueurs, mais pour la plupart, un câble standard de 2 mètres suffit. Si, pour une raison ou une autre, vous devez éloigner la console de jeu du téléviseur ou du récepteur et que vous devez donc faire passer un très long câble le long du mur, envisagez une option comme le câble HDMI 2.1 de 3 ou 4 mètres, qui vous laisse beaucoup de choix pour positionner votre console où vous voulez.

Enfin, si vous avez plus d’une console et que vous souhaitez passer facilement de Spider-Man : Miles Morales sur la PS5 à Call of Duty sur la Xbox, optez pour un pack de deux câbles HDMI 2.1 qui comprend deux câbles de 3 mètres pour brancher plusieurs appareils.