Outil de transfert de fichiers gratuit : faut-il préférer Smash à WeTransfer en 2024 ?

Si vous êtes un fan de tennis et que vous entendez le terme “smash”, on imagine que cela vous

évoque tout de suite ce coup puissant et très rapide que l’on réserve aux balles hautes. Il se

trouve que les personnes habituées à partager de gros fichiers pensent à tout autre chose

puisque “Smash” est également le nom d’un outil en ligne français permettant d’uploader des

photos, des musiques et même des vidéos volumineuses. Est-il cependant meilleur que le

service WeTransfer ?

Chez Smash, il n’y a pas de limite de taille avec la version gratuite

Premier gros bon point avec notre WeTransfer français : alors qu’on est limité à une taille

maximale de 2 Go par transfert avec WeTransfer dans sa version gratuite, il ne semble pas y

avoir de limite avec Smash. C’est donc l’idéal si vous avez besoin de partager une grosse

vidéo en 4K avec quelqu’un ou encore une série de photos qui prennent beaucoup de place.



Notons toutefois que la durée de disponibilité des fichiers n’excède pas 7 jours avec les deux

services. C’est largement suffisant cela dit si votre but est de partager un fichier volumineux

avec quelqu’un sans avoir à lui remettre une clé USB ou un disque dur externe.

La possibilité d’envoyer des fichiers sans avoir à s’inscrire

Autre élément bon à prendre : habituellement, et c’est notamment le cas chez WeTransfer, il

est nécessaire de s’inscrire pour pouvoir uploader et partager des fichiers avec ses amis. Cela

Peut-être contraignant lorsqu’on a peu de temps devant soi et que l’on ne souhaite pas

divulguer certaines de ses informations personnelles. Chez Smash, l’inscription n’est pas

nécessaire : il vous sera juste demandé une adresse mail pour l’envoi de vos fichiers, et c’est à

peu près tout !



Ainsi, comme vous n’êtes pas obligé de vous connecter à chaque fois, les transferts peuvent

être réalisés depuis n’importe quel appareil connecté : smartphone, tablette, ordinateur… C’est

toujours une source d’angoisse en moins !

Une vitesse de transfert qui est sensiblement supérieure

chez Smash

Toujours pour ce qui est de la version gratuite, Smash annonce des délais de transfert de

seulement 80 secondes pour un fichier de 2 Go. Pour information, on serait plutôt aux

alentours de 160 secondes chez WeTransfer. Cela s’explique entre autres par le fait qu’il y a

plusieurs serveurs situés en Europe chez Smash, dont un qui se trouve en Île-de-France.

Comme la proximité du lieu de stockage joue en grande partie dans les taux de transfert, ces

résultats ne semblent donc pas étonnants.

Notez également que, quelle que soit la nature du fichier multimédia (image, vidéo ou audio),

Smash vous permet de visualiser un aperçu en toute simplicité. C’est aussi le cas chez

WeTransfer, mais uniquement pour les images.

Enfin, si vous avez des besoins plus importants, comme par exemple la possibilité de stocker

des fichiers volumineux plus longtemps (30 jours maximum), Smash propose des

abonnements payants à des prix relativement bas. C’est-à-dire 6 dollars par mois pour un

abonnement d’un an pour ce qui est de l’offre Pro. Là encore, c’est moins que les 10 dollars

par mois demandés par WeTransfer.