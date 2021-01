TOP 5 des meilleures montres connectées pour ado

La marque Mobvoi est de plus en plus connue pour ses montres connectées de haute qualité et abordables, et la TicWatch S2 en est un excellent exemple. Il s’agit d’un appareil robuste et durable. Elle résiste aux températures élevées, aux chocs, à la poussière et, étant étanche jusqu’à 50 m, il est idéal pour les nageurs. Elle est également équipée d’un GLONASS, d’un GPS et d’un Beidou intégrés, ce qui permet au porteur de recevoir des statistiques en temps réel sur ses activités et ses performances.

Cette montre suit les habitudes de natation, de course et de sommeil, tandis que le moniteur intégré suit votre rythme cardiaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Son système d’exploitation Wear OS donne à l’utilisateur l’accès aux applications favorites de Google Play Store. En outre, la fonction Google Assistant est accessible directement depuis le poignet. C’est une montre particulièrement agréable à utiliser pour les ados et elle est très belle.