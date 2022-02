Les meilleurs volants de PS5 pour Gran Turismo 7

La franchise Gran Turismo revient enfin sur le devant de la scène avec ce huitième volet qui promet d’être incroyablement immersif avec ses graphismes de dernière génération. La franchise créée par Polyphony Digital Inc. et produite par Sony Interactive Entertainment a déjà été récompensée plusieurs fois. Que vous connaissiez ou non la franchise, vous n’avez qu’un seul mot à retenir « réalisme » et sensation de conduite.

En effet, la licence est particulièrement connue pour retranscrire parfaitement les modèles de voiture que nous connaissons, mais aussi les sensations de conduite de ces véhicules.

Même si le précédent opus, Gran Turismo Sport, était plus axé arcade, il y a fort à parier que Polyphony Digital fasse un retour aux sources, en proposant une expérience aussi immersive que sur ses autres jeux, tout en mettant bien évidemment à jour, graphismes et modèles disponibles.

Dans les deux cas, et dans le but d’avoir une immersion la plus complète possible lors de sa sortie ce 4 mars 2022, nous vous avons fait une sélection des meilleurs volants compatibles PS5. L’objectif étant bien évidemment de trouver le volant qui vous conviendra le mieux, il y aura plusieurs critères à prendre en compte.

Notamment, la plage de rotation, ou l’amplitude totale possible avant que le volant ne se bloque, le retour de force, ou le retour haptique qui sera retranscrit pour simuler la sensation de conduite. Pour finir, l’on prendra aussi en compte les matériaux utilisés et la qualité de fabrication, puisqu’un volant entièrement en plastique vous donnera plutôt l’impression de jouer à un jeu d’arcade que sur un vrai volant.