Les 5 meilleurs classeurs de cartes Pokemon

Protéger et stocker vos précieuses cartes Pokemon est presque une obligation. Les garder en sécurité dans des classeurs de cartes est le seul moyen sûr avec les pochettes pour carte pokemon de s’assurer qu’elles restent en parfait état. Il existe beaucoup de modèles de classeurs différents, ce qui peut rendre difficile de choisir.

Nous avons fait des recherches pour vous et avons trouvé les meilleurs classeurs pour ranger vos cartes Pokemon. Tous les classeurs ne sont pareil. Certains ont des fermetures éclair ou des sangles. D’autres se chargent par le haut ou par le côté. Nous expliquons toutes les légères différences et variations que vous rencontrerez lors de votre recherche d’un classeur de cartes Pokemon.

Dans notre guide complet des meilleurs classeurs de cartes Pokemon, nous vous montrerons les meilleurs classeurs du marché et vous donnerons quelques conseils au moment de choisir. Commençons.

1 – Le Classeur de cartes pokemon Sinwind

Le premier classeur que nous vous présentons est notre meilleur choix, le sinwind. Ce classeur a tout ce que vous pouvez désirer en tant que collectionneur avide de cartes pokemon. Il est élégant, mince, leger et peut contenir une tonne de cartes (360).

Tout d’abord, son aspect est excellent. Il est noir, fabriqué à partir d’un matériau PP de haute qualité, solide et durable, les cartes peuvent être facilement insérées et sont protégées de la poussière et de la torsion.Idéal pour collecter des cartes Pokémon.Cette matière non-PVC sans acide et sans risque pour les cartes, et en plus toutes les pages sont rembourrées pour renforcer et préserver vos cartes.

Il possède également le look classique de 9 pochettes par page auquel nous sommes habitués. Il est beau, agréable au toucher et très pratique.

Il s’agit également d’un classeur à taille unique. Utilisez-le pour vos cartes Pokemon, ainsi que pour d’autres cartes à collectionner. Les poches à chargement latéral sont stratégiquement conçues pour garder vos cartes bien en place. Les pochettes sont également compatibles avec tous les étuis de protection de taille standard.

2 – Album Pokemon Paiyule

Notre second choix de classeur de cartes Pokemon est le classeur Paiyule. À première vue, il a le look classique rouge et blanc de Pokemon. C’est une icône, il est beau et son prix est très intéressant.

L’extérieur et l’intérieur du classeur sont fabriqués dans un tissu PU imperméable et de haute qualité, très facile à nettoyer. Tout déversement accidentel ou tache peut être facilement essuyé.

Les pages intérieures et la conception de ce classeur vous aideront à garder vos cartes organisées, à l’abri de la poussière et correctement protégées. Il est doté d’une fermeture à glissière de haute qualité que vous utilisez pour maintenir votre classeur fermé afin que vos cartes ne tombent pas des pages intérieures. Il contient 720 pochettes qui peuvent facilement être personnalisées pour faire de la place pour plus ou moins de cartes en fonction de la taille de votre collection.

Les pochettes sont conçues pour être compatibles avec de nombreuses cartes standard. Il convient parfaitement à d’autres cartes que les cartes Pokemon. Même si avec son design nous vous conseillons de l’utiliser uniquement avec vos cartes Pokemon.

3 – Classeur Cartes Pokemon GX EX MEGA

Le dernier classeur de notre top est un album ou vous pouvez choisir votre couverture en fonction de votre pokemon préféré, il s’adresse aux fans de Pokemon, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Le design et l’artwork sont excellents et s’adressent vraiment aux fans, et sont parfaits pour les enfants en tant que classeur de départ.

À l’intérieur, les pages peuvent contenir 4 cartes. Ces pages sont très bonnes qualités, ce sont même les meilleurs pages de tous les classeurs que nous avons testés.

Ce qu’il faut regarder avant d’acheter un classeur de cartes Pokemon

Pour trouver le meilleur classeur de cartes Pokemon adapté à vos besoins, tenez compte des principaux aspects qui suivent avant de vous décider à faire votre achat.

Capacité des cartes et nombre de poches

L’une des principales caractéristiques auxquelles vous devez faire attention lors de l’achat d’un classeur de cartes Pokemon est la quantité de cartes qu’il peut contenir, ainsi que le nombre de pochettes par page.

L’aspect le plus classique d’un classeur est la page à 9 poches. Il comporte 3 rangées de 3 et a l’air propre. A-t-il des avantages par rapport à une page plus petite à 4 poches ? Oui et non. En général, plus il y a de pochettes par page, plus vous pouvez contenir de cartes.

L’avantage d’un classeur avec moins de pochettes par page est qu’il est beaucoup plus petit et plus facile à transporter. Ils font de très bons classeurs pour ranger vos doubles ou les cartes que vous prévoyez d’échanger.

Fermeture éclair, sangle, ou rien

Nous préférons que si un classeur doit contenir des cartes de valeur, une fermeture éclair soit indispensable. Un classeur avec fermeture à glissière protégera encore mieux vos cartes en les empêchant de tomber et en empêchant tout liquide accidentel de pénétrer à l’intérieur et d’abîmer vos cartes.

Une sangle est un autre excellent choix, car elle maintient le classeur fermé pour éviter que les pages et les cartes ne s’éparpillent. Un classeur doté uniquement d’une sangle laisse vos cartes vulnérables aux dommages causés par les liquides si quelque chose se déverse sur le classeur.

Certains classeurs classiques à 3 anneaux n’ont pas du tout de fermeture éclair ou de sangle. Cela peut présenter de nombreux risques pour vos cartes car il s’agit du type de classeur le moins protégé. Vos cartes auront tendance à se déverser hors du classeur et ne seront pas non plus protégées contre les éclaboussures et les dégâts des eaux.

Rangement des cartes à chargement par le haut ou par le côté

Il existe essentiellement deux types de pages qui peuvent être utilisées dans un classeur. Le chargement par le haut ou le chargement latéral. Il s’agit essentiellement de la manière dont les cartes sont chargées dans les pochettes.

Dans le cas d’une pochette à chargement par le haut, les cartes sont insérées par le haut de la pochette et glissées vers le bas.

Dans le cas d’une pochette à chargement latéral, les cartes sont chargées du côté gauche ou du côté droit, selon leur orientation sur la page.

Alors, laquelle est la meilleure ? C’est une question de préférence personnelle. Si vous avez un bon classeur à cartes avec une fermeture éclair, les deux types de pages vous rendront justice. Si vous avez un classeur qui n’est maintenu fermé que par une sangle et qui n’est pas entièrement scellé, il serait probablement préférable d’opter pour des pages à chargement latéral afin d’éviter de renverser les cartes.