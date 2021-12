Quel kit Arduino pour débuter ?

Un kit Arduino est composé d’une carte Arduino et des composants nécessaires pour démarrer. La carte Arduino est le microcontrôleur ( le cerveau de votre montage électronique) que vous utiliserez pour créer vos projets. Les composants varient en fonction du kit, mais tous sont composés d’une carte arduino et comprennent généralement une planche de montage, des fils de liaison, des LED, des résistances et divers capteurs.