Comment Streamer sur Youtube ? (Mode d’emploi)

Un encodeur hardware est un appareil spécialement conçu pour la diffusion, la capture et l’enregistrement de vidéos, voire les trois.

L’exécution de votre diffusion en direct sur YouTube via un encodeur hardware offre un certain nombre d’avantages par rapport au web et au mobile. Ces avantages font des encodeurs hardware la meilleure solution pour les entreprises qui filment des événements à fort enjeu, comme des concerts ou des matchs sportifs, et pour tous ceux qui souhaitent améliorer l’aspect de leurs flux en direct. Si la diffusion en direct sur YouTube à l’aide d’un encodeur hardware peut sembler complexe, les avantages de son utilisation compensent largement le temps d’apprentissage.

En fait, les encodeurs hardware facilitent la production de flux en direct multicaméras de qualité, qui ne manqueront pas d’impressionner et d’intéresser votre public. Comment ? De nombreux encodeurs hardware comprennent plusieurs entrées pour la vidéo et l’audio professionnelle, ce qui vous permet de connecter et de diffuser des caméras HDMI et SDI, des ordinateurs portables, des tablettes, des microphones XLR ou TRS, et bien plus encore. Et en tant que dispositifs dédiés, les encodeurs hardware sont souvent plus performants que les encodeurs logiciels. En effet, les encodeurs logiciels doivent partager des ressources avec votre système d’exploitation et tout processus travaillant en arrière-plan.

Il existe un large éventail de matériel de diffusion en direct sur le marché, ce qui rend impossible la rédaction d’un guide définitif sur le fonctionnement des encodeurs hardware avec YouTube. Pour cette raison, nous allons vous expliquer comment diffuser en direct sur YouTube en utilisant notre encodeur hardware Pearl. Si vous n’utilisez pas un système Pearl, nous vous encourageons à consulter la documentation utilisateur de votre appareil ou à contacter le fabricant.