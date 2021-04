Les meilleurs volants pour PS5 : Une véritable immersion dans les simulateurs de conduite et de course

Si vous êtes à la recherche de l’un des meilleurs, mais que vous ne trouvez pas Fanatec sur Amazon, la gamme de volants Thrustmaster devrait vous séduire. Le T300 est leur volant le plus haut de gamme et le plus riche en fonctionnalités, et constitue un excellent choix de volant pour la prochaine génération de consoles.

Ce qui est vraiment remarquable avec le T300 n’est pas son nom inspiré de Terminator, mais son incroyable moteur à retour de force. Il possède une forte force de poussée et de traction alimentée par un moteur sans balai situé à l’intérieur du volant. Vous pouvez vraiment sentir le fonctionnement de votre voiture sur la surface des routes que vous empruntez. Si vous avez encore votre PS3, bonne nouvelle : le jeu fonctionne aussi bien sur cette console que sur PS4 et PC, et certainement sur PS5.

La qualité du volant est étonnante. Il semble lourd et solide, contrairement aux volants moins chers de cette liste (comme le volant de course HORI RWA). Il est modulaire dans le sens où vous pouvez remplacer n’importe quel périphérique, comme le volant lui-même, sur le T300. Si vous souhaitez un volant de marque Ferrari, vous êtes couvert.

Les pédales, bien qu’elles soient d’une grande qualité de fabrication, n’ont pas d’embrayage, ce qui fait que ceux qui conduisent avec une manette en voudront plus. En revanche, les pédales d’accélérateur et de frein sont étonnamment solides et réactives, par rapport à la Logitech G29. Il s’agit d’un équipement étonnamment bien conçu qui ne manquera pas d’ajouter de la valeur aux jeux de course auxquels vous jouerez sur votre PS5.