Test d’Amazon Music HD : Plateforme streaming de musique

Dès que vous sélectionnez un morceau à jouer, la fenêtre « Now playing » s’ouvre et vous propose des commandes de lecture de base, notamment la lecture aléatoire, la boucle et la file d’attente de visualisation. Sur le même écran, vous pouvez sélectionner des appareils à lancer comme l’Amazon Echo. Vous pouvez même visualiser les paroles et l’affichage se synchronise avec la chanson, un peu comme au karaoké. C’est un bel ajout, mais pas aussi intrigant que la fonction Genius Lyrics de Spotify, qui comprend des entretiens partiels avec des artistes sur la chanson en cours.

En appuyant sur les paramètres du menu (trois cercles empilés verticalement), vous obtenez une liste déroulante d’options parmi lesquelles figure la possibilité d’ajouter une chanson à une liste de lecture ou à votre bibliothèque. Vous pouvez également afficher les crédits des chansons ; cependant, les résultats sont décevants. Je félicite Tidal pour la façon dont il encourage les abonnés à explorer certains contributeurs de chansons grâce à ses informations de crédits, ce qui manque à Amazon Music. En fait, on ne vous montre que les crédits des auteurs de chansons, alors qu’avec Tidal, vous êtes informés des producteurs, compositeurs, paroliers, artistes vedettes et autres contributeurs comme les ingénieurs et les spécialistes du marketing. Il serait bon de voir ces informations renforcées, car je suis convaincu que plus d’une personne a travaillé sur la chanson Dance Monkey de The Tone et moi.

Vous voulez un flux social et des playlists collaboratives ? Optez plutôt pour Spotify.

Dans le même menu, vous pouvez voir ce qui intéresse les clients qui ont écouté la chanson actuelle. C’est l’une de mes fonctionnalités préférées, et j’aimerais qu’elle soit plus présente. La découverte de la musique est facilement accessible avec l’avènement des services de streaming, et c’est une façon unique de découvrir de nouveaux artistes.