Notre avis sur SORARE • Global Fantasy Football

Il faut un certain temps pour s’habituer à Sorare et pour bien comprendre toutes les règles et la structure de la ligue. Il vous faudra encore plus de temps avant de savoir comment évaluer les joueurs (SorareData est un outil très utile pour cela). Une fois que vous vous serez inscrit, que vous aurez participé à quelques tournois pour débutants et que vous aurez vécu quelques journées de championnat, vous commencerez à comprendre. Voici une brève explication du fonctionnement de base :

L’élément vital de la plateforme est actuellement les tournois SO5, où les managers inscrivent des équipes de cinq joueurs qui gagnent des points (de 0 à 100) en fonction de leurs performances dans des matchs de football réels. Ces équipes doivent être composées de :

1 gardien de but

1 défenseur

1 milieu de terrain

1 attaquant

1 joueur supplémentaire (n’importe quel joueur de champ)

Vous pouvez également désigner un capitaine qui bénéficie d’un bonus de 20 %. D’autres bonus sont accordés en fonction du type et de l’expérience de la carte (en gros, le nombre de fois où elle a participé à des tournois, ce que l’on appelle l’XP). Les cartes de la saison en cours bénéficient également d’un bonus de 5 %, mais vous pouvez toujours utiliser des cartes plus anciennes. Par exemple, une carte de 2019/20 peut toujours être utilisée pour les saisons 2020/21, 2021/22 ou même 2030/31, même si le joueur a été transféré dans un autre club, à condition que ce club joue dans l’une des ligues proposées sur la plateforme. Vous trouverez plus de détails à ce sujet ci-dessous.

La matrice d’attribution des points qui détermine la note sur 100 que les joueurs obtiennent grâce à leurs performances sur le terrain est expliquée dans le Guide de démarrage de Sorare. Celui-ci développe certains de ces points et vaut la peine d’être lu.

À ce stade, il n’est probablement pas utile de s’attarder sur la matrice de score, car elle est assez complexe, mais elle fonctionne essentiellement de la même manière que les autres jeux de type fantasy football. Les buts, les passes décisives, les passes réussies, les dégagements et même les entrées dans la surface de réparation améliorent le score de vos joueurs. En revanche, les cartons, les occasions manquées et les duels perdus sont autant d’éléments qui font baisser le score. Les données des matchs sont fournies par Opta.

Les tournois ont lieu deux fois par semaine, en milieu de semaine et le week-end, et leur participation est toujours gratuite. Il existe des tournois mondiaux auxquels peuvent participer des joueurs de n’importe laquelle des 23 compétitions couvertes. Il existe également des ligues régionales où vous devez sélectionner vos cinq joueurs dans une région spécifique.

Notez qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’y a que 125 clubs officiellement licenciés, ce qui signifie que de nombreux joueurs ne sont pas encore sur Sorare. Cependant, cette liste ne cesse de s’allonger avec des géants européens tels que le Real Madrid, Liverpool, le Bayern Munich, le PSG et la Juventus parmi ceux qui ont signé. Les seules ligues disposant d’une licence complète sont les ligues belge et néerlandaise en Europe, ainsi que la MLS, la K-League et la J-League.

Outre les quatre ligues régionales, il existe également une ligue mondiale et une ligue mondiale U-23, où seuls les jeunes joueurs peuvent être sélectionnés. Au sein des structures mondiales et régionales, il existe également différents niveaux (divisions 1, 2, 3 et 4) conçus pour permettre aux managers de se mesurer à des joueurs disposant d’un budget similaire.

Vous pouvez utiliser l’une de vos cartes communes gratuites dans la division 4, où vous vous rendrez très probablement une fois vos jours de ligue Rookie terminés. Cependant, les autres cartes devront être des cartes rares (qui devront être achetées à d’autres managers ou via des enchères). Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous commencerez également à gagner des cartes rares dans les tournois.

Les deux autres types de cartes sont les cartes super rares et uniques. Elles sont plus puissantes, mais aussi beaucoup plus chères à l’achat et peuvent être utilisées pour concourir dans les ligues supérieures.