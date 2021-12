Setup Streaming : Tout le matériel pour Streamer (Micro, Fond vert,…)

Les appareils les plus utilisés pour le Stream sont les ordinateurs et les consoles. On entend rarement parler du mobile.

Pourtant, il est bel et bien possible de streamer grâce à l’application mobile Twitch. Les diffusions se font via l’appareil photo du portable. Pour y arriver, vous devez impérativement installer l’application Twitch via PlayStore ou App Store.

Lorsque vous installez l’application et que vous vous connectez, vous serez face à une authentification à deux facteurs. Après que vous ayez rempli les conditions, connectez-vous et appuyez sur le bouton “Go Live” puis commencer à streamer.

Toutes ces techniques vous aident à streamer facilement sur Twitch. Pour une qualité de vidéo optimale, il est primordial que tous les outils soient au complet. Plus le matériel utilisé est de bonne qualité et plus votre Stream le sera. Prenez donc le temps de vous procurer les meilleurs outils et de vous mettre dans les bonnes conditions avant de streamer sur Twitch.