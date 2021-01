What the Cut : Les phrases et expressions cultes !

« Excepté une fois au chalet », « c’est pour le travail », « c’est normal en Russie » : voici un petit top des répliques les plus cultes de What the Cut !

Le What the Cut #38 d’Antoine Daniel n’étant pas encore sorti, nous vous proposons une petite compil des meilleures punchlines de l’émission. Entre les répliques du présentateur, et celles des vidéos qu’il traite, il y a de quoi faire !

1. C’est normal en Russie

Sans grande surprise, « c’est normal en Russie » passe en premier dans cette compilation. Il faut dire qu’il est issu d’un des meilleurs épisodes de What the Cut : le spécial Russie justement ! Depuis les débuts d’internet, nos chers amis les russes sont une formidable source de vidéo WTF. Alors quand Antoine Daniel s’empare du phénomène, son jingle devient tout simplement culte… Pas étonnant, quand on voit que la vidéo a été vue plus de dix millions de fois !

2. Attention, ceci est une alerte zoophile de niveau 12



On passe à What the Cut #11 avec l’alerte zoophile, rendue célèbre avec la review de la chanson « Ma bite, son histoire » de l’excellent King Micko Black. Un moment d’une rare intensité 🙂.

3. C’est pour le travail

À l’origine, c’est un québécois qui recherchait une jeune femme stagiaire, belle et jolie… pour le travail. Une fois dans la bouche d’Antoine Daniel, ça devient l’une des répliques les plus cultes du web. « Pour le travail, pour le travail, j’aurais le droit de t’enfoncer mon atti… »

4. C’est dégueulasse

Pour illustrer quelque chose de dégueulasse, quoi de mieux qu’un petit jingle. Comme quand un présentateur tv russe est surpris à l’écran en train de faire quelque chose de bizarre avec sa main… Avouez que vous l’avez encore en tête !

5. Excepté une fois au chalet

Voilà bien une expression qui colle à la peau d’Antoine Daniel. Pourtant, le vidéoaste n’en est pas à l’origine. Comme il le rappelle dans sa vidéo « Quelles sont mes limites », c’est à la base une « sordide histoire de viol incestueux » qui se cache derrière cette phrase : un vieux monsieur québécois accusé d’avoir abusé de ses filles, qui plaide non-coupable…

6. Comme ma bite

On aimerait croire qu’il n’a pas de problème avec son organe sexuel, mais il parle un peu souvent. Ici, c’est un outil de comparaison exceptionnel qui permet de mesurer des tailles à l’échelle du cosmos. Non, on déconne, en fait il parle vraiment trop de sa bite. Mais c’est pour le travail !

7. C’est ici la fête ?

Vous vous demandiez comment réagir face à un un vieil homme qui éclate des ballons à moitié nu… Maintenant vous savez !

8. Pas d’couilles plus de cash

L’épisode 37 est probablement l’un des meilleurs, du moins pour nous. Si on s’en souvient en particulier pour la partie court-métrage, le général Von Perchman et sa critique de la production de contenu vidéo en masse, cet épisode nous montre aussi des moines qui se tapent violemment les testicules… On est gentils, voici la version de dix minutes !

9. HardCore !

Ah ! Le What the Cut spécial vidéos indiennes ! Heureusement qu’il a été remis en ligne ! L’une des vidéos les plus drôles. On retiendra surtout le jingle « hardcore » et la magnifique moustache du présentateur. Tellement de glamour, et de swag bien sûr 🙂

10. Alerte psychopathe

Vous connaissez l’alerte la plus extraordinaire du monde ?

11. Je détruis ton vagin avec un berlingot de lait

Quand, en 2011, le québécois Johnny Crying publie une vidéo intitulée « Je détruis ton vagin », il était probablement loin de s’imaginer qu’il ferait le tour d’internet avant d’atterrir dans l’émission d’Antoine Daniel. Même si le copyright de la phrase est sujet à caution, ce qui est certain c’est qu’on a plus jamais regardé les berlingots de lait de la même manière. En tout cas, nous on préfère la version suivante :

Ps : si vous n’avez pas vu la dernière vidéo de Johnny Crying, c’est par ici !

12. Je vais te manger le mulet

Le violoneux Michel est très bon, mais il n’y a rien à dire, le flûtiste Richard le surpasse sans aucun problème !

13. C’est l’histoire du pipi

Plus que la phrase, c’est certainement cette réinterprétation extraordinairement savoureuse d’un chanson du Roi Lion qui nous fascine. Une œuvre incroyablement engagée !

14. Pourquoi est-ce que j’ai une érection ?

Si quelqu’un a la réponse, n’hésitez pas à nous écrire !

15. Je vais te baiser, puis te manger, puis te vomir […]

On ne vous écrit pas la fin : vous avez tout le loisir de l’écouter par vous-même !