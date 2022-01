Les meilleurs PC portables pour DJ

Il existe aujourd’hui sur le marché des produits étonnants pour le DJing. Celui que vous choisirez dépendra de votre budget et de vos besoins. Un processeur puissant est la clé pour devenir un pro, tel qu’un Intel Core i7 comme mentionné ci-dessus. Il est également important de disposer d’au moins 8 Go de mémoire vive (RAM). N’oubliez pas que c’est encore mieux si vous avez 16 Go de RAM. N’oubliez pas non plus de choisir un ordinateur portable pour DJ qui soit robuste afin que vous puissiez l’emmener en tournée avec vous et être sûr qu’il survivra. Quel que soit le Core Intel, nous espérons vous avoir aidé à trouver le meilleur ordinateur portable pour vos besoins !