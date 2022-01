Ordinateur portable pour Traitement de Texte (Top 10)

Les auteurs, journalistes, rédacteurs et blogueurs ont besoin du meilleur ordinateur portable pour écrivains, même si leurs besoins ne sont pas aussi particuliers que ceux des créateurs de contenu, des graphistes et des créateurs de contenu. Après tout, les rédacteurs doivent pouvoir se concentrer sur leur flux de travail créatif et être tout aussi productifs, et ils ont besoin des outils idéaux pour y parvenir.

À l’instar des autres professionnels de la création, les rédacteurs ont des besoins spécifiques en matière d’ordinateurs portables. Ils ont besoin d’un excellent écran, avec une luminosité adaptée et un filtre de lumière bleue, car ils vont passer des heures devant leur écran. Mais des éléments tels qu’un clavier confortable et satisfaisant, un trackpad réactif et précis et une autonomie de batterie de toute une journée sont tout aussi essentiels. La portabilité et un superbe appareil photo sont également essentiels, s’ils sont amenés à travailler à distance ou sur le terrain, car ils auront besoin d’un appareil léger et fin, fiable pour les vidéoconférences.

En gardant tout cela à l’esprit, nous avons rassemblé les meilleurs ordinateurs portables pour les écrivains en 2022, y compris certains des meilleurs ordinateurs portables 2-en-1, les meilleurs MacBooks. Quels que soient votre budget et vos besoins, vous trouverez dans notre guide d’achat quelque chose qui sera l’outil d’écriture parfait pour vous. N’oubliez pas de consulter le comparateur de prix inclus pour trouver les meilleures offres d’ordinateurs portables.