5 Meilleurs PC portables pour Musique

Le MacBook édition 2019 a connu un tel succès en raison de sa facilité d’utilisation et de sa qualité de production. Mais les nouveaux ordinateurs portables en silicium de la pomme ont reçu des éloges massifs de la part des médias grand public et des critiques technologiques gourous en raison de leur nouvelle puce M1 maison.

La puce M1 offre une augmentation sans précédent des performances, de la vitesse et de l’autonomie de la batterie car elle combine le GPU, le CPU et la mémoire en une seule puce, ce qui réduit considérablement la consommation d’énergie et améliore votre expérience informatique. Par exemple, le Pro prend 17 minutes pour transcoder un clip vidéo 4K en 1080p en utilisant l’application Handbrake. MacBook Air et XPS 13 Corei7 prennent 15 minutes avec la même application Handbrake.

L’Apple MacBook Pro conserve le design principal en dalles d’aluminium avec des modifications mineures, mais il est difficile de le différencier du MacBook Air. Il est aussi lisse que jamais, élégant et conserve son style moderne avec trois options de couleur disponibles : finition argentée brillante, gris spatial sombre et foncé.

Le MacBook est légèrement plus lourd et plus grand que son concurrent direct, le Dell XPS 13. Le MacBook mesure 0,61 x 12 x 8,4 pouces et pèse 3 livres, tandis que le Dell XPS pèse 2,6 livres et mesure 0,58 x 11,6 x 7,8 pouces. Ils ont tous deux des tailles d’écran identiques.

Le MacBook Pro est livré avec une barre tactile secondaire fine qui n’était pas présente dans la version précédente. La barre tactile offre un contrôle supplémentaire et remplace la touche de fonctions du clavier.

MacBook Pro dispose d’un pavé tactile et d’un clavier confortables après avoir été récemment redessiné. Il est doté de commutateurs en deux parties :

Un dôme en caoutchouc sous la touche pour offrir un rebond et une sensation de ressort.

Un mécanisme de ciseaux qui guide le clavier et empêche les touches de vaciller.

Le trackpad est phénoménal car il est surdimensionné avec un retour haptique par opposition à la structure physique du clic. Avec le MacBook Pro 16 pouces et le MacBook Air, ce sont les seuls ordinateurs portables dotés de cette caractéristique unique. Le Lenovo Yoga 9i suit de près avec ses alternatives de pavé tactile haptique.

Le MacBook est équipé de deux connecteurs USB Type-C et d’une prise casque de 3,5 mm. Le nombre limité de ports peut représenter un léger défi pour certains producteurs de musique, mais il est possible de se procurer des concentrateurs d’extension USB et des stations d’accueil auprès d’Apple ou d’autres marques. Le concurrent du Macbook d’Apple, le Macbook Pro 13 pouces à processeur Intel, est équipé de quatre ports USB-C.

L’écran rétina est resté le même dans cette dernière version, avec une résolution native élevée comprise entre la HD et la 4K. L’écran dispose d’une dalle de 13,3 pouces qui permet d’activer les fonctionnalités de tonalité réelle et aide les couleurs à paraître magnifiques et les textes nets.

La webcam a une résolution de 720p. Le processeur de signal d’image de la puce M1 produit une qualité vidéo exquise avec un superbe équilibre automatique et une réduction du bruit améliorée.

Apple a publié la plus longue autonomie de la batterie du MacBook Pro avec cette dernière version. La batterie de l’Apple Macbook Pro dure 16 à 20 heures en lecture vidéo directe, en navigation sur le web en wifi et en production musicale légère. Ses concurrents, le ZenBook et le Spectre, ont une autonomie de 13 à 15 heures.