Ordinateurs Portables pour Photographe (Top 8)

Le MacBook Air 13 pouces M1 est impressionnant dans trois domaines principaux : premièrement, son design, sa finition et son ergonomie ; deuxièmement, ses performances pour un ordinateur portable léger ; troisièmement, son rapport qualité-prix compte tenu de ces deux autres éléments. Le M1 n’est peut-être pas aussi rapide qu’un MacBook Pro 16 pouces haut de gamme (ci-dessus), mais si vous privilégiez la portabilité pure et simple plutôt que les performances ultimes, le M1 est un meilleur choix.

Son écran Retina est, comme toujours, tout simplement magnifique. Apple affirme que sa gamme de couleurs est 25 % plus étendue que celle de la norme sRGB, mais ne mentionne pas la norme Adobe RGB, ce qui nous amène à penser qu’elle se situe quelque part au milieu. Le contraste, la définition et la luminosité sont exceptionnels et, même si la résolution de 2 560 x 1 600 n’est pas de la 4K, elle représente un progrès important par rapport à un écran ordinaire de 1 920 x 1 080. Il a cet effet “Retina” où vous ne voyez plus les points et fait une différence surprenante et subtile dans la façon dont vous regardez, éditez et évaluez les images numériques.

Il n’y a que deux ports USB, ce qui est ennuyeux, il n’est pas vraiment plus petit qu’un MacBook ordinaire, même s’il en a l’air, et le modèle d’entrée de gamme à 7 cœurs est une proposition un peu étrange, mais ce sont des plaintes mineures. Il s’agit d’un ordinateur portable de belle facture, idéal pour la retouche d’images mobile si vous avez besoin d’une portabilité extrême plutôt que d’un écran plus grand.