Les 7 Meilleurs Ordinateurs portables pour Enseignants

Contrairement à la RAM, le stockage n’est pas aussi nécessaire tant que vous utilisez l’ordinateur portable uniquement pour enseigner.

Vous voyez, les fichiers, les présentations, les documents et autres programmes peuvent sembler nombreux si vous visualisez tous les livres et la paperasse que vous faites dans la vie réelle. Mais même si vous tenez compte des milliers de fichiers, ils ne prendront pas plus d’un Go d’espace de stockage.

Alors, quelle quantité d’espace de stockage est idéale pour les enseignants ?

Voici un petit calcul pour vous donner un aperçu :

Nouvelle installation du système d’exploitation (OS) – 15 Go + 1 Go pour les applications et jeux par défaut

Microsoft Office – 2 Go à 5 Go (en fonction du nombre et du type de fonctionnalités que vous installez)

Fichiers scolaires + E-books – 1 Go (peut aller jusqu’à 5 Go, si les fichiers vidéo sont une partie essentielle du module)

Autres logiciels / Fichiers personnels – 10 GB plus ou moins

Si l’on fait le calcul, vous consommerez environ 30 % d’un périphérique de stockage de 1 To. Cela signifie que vous pouvez sacrifier la taille de stockage pour un type de périphérique de stockage plus rapide.

Au final, l’ordinateur portable devrait avoir une capacité de stockage d’au moins 128 Go. Mais si vous utilisez beaucoup de fichiers vidéo à des fins de présentation, vous voudrez plus, par sécurité.

Si un ordinateur portable ne dispose que de 128 Go de stockage embarqué, vous devrez étendre le stockage en faisant installer un disque séparé. Si vous avez besoin de plus, nous vous recommandons de consulter nos applications, logiciels et outils recommandés pour les enseignants afin d’obtenir un espace de stockage gratuit auquel vous pouvez accéder partout.