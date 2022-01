Ordinateur Portables pour Étudiant Médecine (Top 10)

Le Lenovo ThinkPad 15 est un Ninja : plus léger que l’air, plus rapide que le son, et plus silencieux que le silence – tout ce dont vous avez besoin en tant qu’étudiant en médecine. Voici pourquoi nous avons aimé cet ordinateur portable. L’écran de 15,6 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels offre une expérience inégalée et captivante avec des graphiques et des images de haute qualité. Les images sont nettes, et le texte est clair et net !

En dehors des caractéristiques cosmétiques, cet ordinateur portable est herculéen avec un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 32 Go de RAM, un stockage SSD de 1 To, avec le système d’exploitation Windows 10. Multitâches, jeux, prise de notes, tout est possible, vous l’aurez compris.

Son clavier rétroéclairé offre une meilleure expérience de frappe, et les doubles haut-parleurs stéréo offrent une qualité sonore améliorée, ce qui en fait un ensemble impressionnant.

Bien que l’autonomie de 6 heures n’ait rien d’exceptionnel, elle vous permettra de tenir la majeure partie de votre journée, où vous pourrez mener en douceur des activités moins gourmandes en énergie, comme l’analyse de fiches de données ou la lecture de notes.

Dans l’ensemble, le Lenovo ThinkPad 15, avec sa portabilité, sa haute résolution et son clavier rétroéclairé, est un chef-d’œuvre qui mérite d’être essayé.