Ordinateurs Portables pour Enfants (Top 10)

De nombreux ordinateurs portables, et les Chromebooks en particulier, privilégient le stockage en nuage à l’espace sur disque dur. Dans un monde de plus en plus connecté, ce modèle fonctionne bien pour de nombreuses personnes dans de nombreux endroits. Mais si vous souhaitez sauvegarder votre travail et vos fichiers hors connexion, vous devez rechercher un espace de stockage plus important. À titre de référence, 32 Go est un minimum, tandis qu’un espace de plus de 250 Go est largement suffisant pour contenir environ 30 000 photos ou chansons. Notez que le stockage est différent de la mémoire. La mémoire, ou mémoire vive (RAM), est essentiellement la mémoire à court terme de votre ordinateur portable. La RAM, qui, comme le stockage, est également exprimée en Go, vous indique dans quelle mesure votre ordinateur peut gérer des programmes complexes ou multiples. Un appareil doté de 8 Go devrait fonctionner sans problème, mais 4 Go peuvent être tout ce dont vous avez besoin.