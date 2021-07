Les Meilleurs Casques pour Streamer

Le Sennheiser Game One est un casque de jeu haute-fidélité dont le son est très bien équilibré. C’est ce qui se rapproche le plus d’un casque audiophile d’entrée de gamme avec ses basses serrées, ses aigus chaleureux et une scène sonore incroyablement large.

Dans des jeux comme Battlefield et Fortnite, vous serez en mesure d’entendre des coups de feu lointains et de déterminer avec précision leur origine. De plus, l’enceinte ouverte à l’arrière garantit la respirabilité afin que vous puissiez jouer pendant des heures sans transpirer dans vos oreilles. D’un autre côté, cette conception laisse entrer les bruits extérieurs, qui se mélangent à votre audio en jeu.

En ce qui concerne la qualité du microphone, il produit des paroles claires, nettes et naturelles qui sont excellentes pour le streaming ou les jeux. Il est solidement construit et dispose d’une fonction pratique qui permet de le mettre en sourdine lorsqu’il est placé en position verticale. Le seul inconvénient est qu’il n’est pas détachable, ce qui le rend moins polyvalent que les autres casques de cette liste.

Comparé au Sennheiser Game Zero, le casque Game One a un type acoustique fermé. Le premier a un type d’acoustique ouvert. Les coussinets en cuir du Game One sont nettement plus agréables au toucher que les coussinets en cuir du Game Zero. En outre, le Game Zero est plus adapté à la portabilité et aux voyages.

Dans l’ensemble, vous voudrez vous procurer le casque Game One de Sennheiser si vous voulez un casque de qualité audiophile pour le streaming qui vous permettra d’entendre les repères audio de position tout en jouant à des jeux et en les diffusant en streaming.