Les meilleurs routeurs Wi-Fi Gamer

FAQ – Router Gamer

Pourquoi voudrais-je particulièrement un routeur “gaming” ?

Les routeurs pour jeux vidéo peuvent donner la priorité au trafic destiné à votre PC et à vos consoles de jeu. Ils sont conçus pour être gourmands. Le meilleur routeur pour jeux réduit le décalage pendant vos sessions de jeu en ligne, même si d’autres appareils de votre foyer sont en train de diffuser ou de télécharger. Si vous avez le même routeur depuis des années, il est peut-être temps d’envisager une mise à niveau si vous voulez tirer le meilleur parti de votre Internet.

Qu’est-ce qui est le mieux pour les jeux, les connexions filaires ou sans fil ?

Étant donné que les connexions Wi-Fi peuvent avoir des ratés, nous vous suggérons, dans la mesure du possible, de connecter votre PC de jeu directement à votre routeur. À défaut, par une connexion CPL. Les connexions sans fil sont de plus en plus efficaces, et le Wi-Fi 6 est suffisamment bon pour que le streaming VR sans fil soit désormais possible. Et si la latence se glisse là, c’est là que vous vomissez. Attention cependant à avoir un câble éthernet adapté au Gaming, découvrez nos cables ethernet pour PS5

Les meilleurs routeurs pour jeux vidéo disposent de plusieurs ports LAN pour les connexions filaires – qui sont préférables – mais la plupart se distinguent des équipements fournis par les FAI par l’utilisation des dernières normes Wi-Fi, telles que 802.11ax, alias Wi-Fi 6. Cela signifie un débit de données sans fil plus rapide et plus efficace pour un plus grand nombre d’appareils. Ce dernier point est essentiel pour garantir des performances sans fil solides à l’ère des appareils intelligents.