Quel débit internet pour stream ?

Plus votre connexion Internet est rapide, meilleure sera votre expérience du streaming sur Twitch. Twitch recommande une vitesse de téléchargement de 3 à 6 Mbps pour la diffusion d’un flux.

La plupart des connexions Internet domestiques – et même mobiles – devraient facilement atteindre ce minimum. Speedtest.net estime la vitesse moyenne de téléchargement aux france à 48,55 Mbps pour le haut débit fixe, c’est-à-dire les connexions à domicile, et à 10,90 Mbps pour les connexions mobiles. Mais là encore, cela dépend du type de connexion et de l’endroit où vous vous trouvez : les connexions Internet par câble et par fibre optique ont généralement des vitesses de téléchargement et de chargement plus élevées ou symétriques, tandis que les vitesses de téléchargement et de chargement de l’Internet par ADSL et par satellite peuvent varier considérablement.

Voici un tableau récapitulatif en fonction de votre connexion internet :

Ce qui compte pour pouvoir stream, c’est le débit montant. Le débit montant (appelé aussi upload) est le flux de données que vous envoyez depuis votre ligne, sur internet.

Si vous avez un débit montant supérieur à 5 Mbit/s : 1080p 60 fps

Si vous avez un débit montant de 2 à 5 Mbit/s : 1080p 30 fps

Si vous avez un débit montant de 1 à 2 Mbit/s : 720p 60 fps

Si vous avez un débit montant de 0.7 à 1 Mbit/s : 480p 30 fps

Si vous avez un débit montant inférieur à 0.7 Mbit/s : 360p 25 fps

Comment stream dans de bonnes conditions ?

Pour réussir ses stream avoir une bonne connexion ne suffit pas, vous devez aussi posséder un matériel de qualité ( Micro, casque ainsi qu’un bon pc gamer). Vous devez aussi vous trouver dans un bon cadre avec un bon éclairage ainsi qu’un fond vert pour stream.

Conclusion

En tant que streamer vidéo en direct, la qualité de votre contenu dépendra de la qualité de votre diffusion. C’est un fait. Vous pouvez avoir les meilleures compétences dans les jeux les plus populaires, ou être très drôle. Mais si les gens ne peuvent pas bien vous voir et vous entendre, vous n’êtes qu’une personne assise devant une caméra.

Les vitesses de téléchargement peuvent affecter de manière significative la qualité de vos diffusions. C’est pourquoi il est important d’utiliser une connexion dont la vitesse de téléchargement est suffisante pour le type de contenu que vous diffusez.

Toutefois, vous ne devriez pas opter par défaut pour la vitesse de téléchargement la plus élevée possible. Vous n’en avez besoin que si vous prévoyez de diffuser à un débit binaire très élevé. N’oubliez pas qu’une bonne vitesse de téléchargement est celle qui est adaptée à vos objectifs.