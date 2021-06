Les meilleures lampes pour le streaming sur YouTube, Twitch, etc

Les streamers et les fans qui les regardent savent combien un éclairage puissant est important pour le streaming. Les streamers doivent se vendre en tant que marque, et la qualité de leurs vidéos est essentiel pour fidéliser leur public.

Aussi divertissant que soit un streamer, il ne retiendra probablement pas les spectateurs si la qualité de son streaming est faible. Sur un marché inondé de streamers professionnels disposant d’un équipement de streaming professionnel, les spectateurs sont avant tout attirés par des vidéos nettes.

Heureusement, les éclairages de qualité professionnelle sont plus accessibles que jamais, et les streamers n’ont pas à se ruiner pour créer des vidéos bien éclairées.

L’achat d’un panneau led pour stream est un bon investissement pour votre chaîne, il vous permettra d’avoir des stream de qualité qui plairont à votre audience.

Les meilleures Lampes pour le streaming

ESDDI Softbox – Un kit de photographe professionnel

En matière de solutions d’éclairage, les kits de photographie professionnelle sont tout simplement imbattables. S’ils peuvent sembler un peu excessifs pour de simples banderoles, ils sont en fait un achat indispensable pour les banderoles professionnelles.

Ce système d’éclairage à boîte à lumière est fortement recommandé, car il offre des solutions d’éclairage à long terme étonnantes. Avec deux ampoules CFL de 85 W et une durée de vie de 8 000 heures pour chaque ampoule, une solution d’économie d’énergie comme celle-ci est une évidence pour les streamers les plus engagés.

Quiconque pratique le streaming depuis un certain temps sait à quel point ces heures peuvent s’accumuler rapidement et comment une panne d’éclairage inopportune peut faire basculer tout un stream. Il ne faut donc pas prendre à la légère la longévité de ses solutions d’éclairage.

Neewer Dimmable 5600k Usb – Deux panneau LED pour des stream de qualité

Ces panneaux lumineux de table à LED sont également fournis avec des diffuseurs de couleurs multiples. Ce qui distingue cet ensemble des autres est l’éclairage plus large et la température de couleur précise que ces lampes fournissent.

Offrant une large gamme de températures de couleur, aussi bien 3300K que 5500K, ces lampes permettent de créer un éclairage clair et supérieur en temps réel. Grâce aux 60 ampoules LED de cette lampe, les streamers peuvent facilement faire passer leur éclairage au niveau supérieur.

Comme ces lampes fournissent un rendement beaucoup plus élevé, elles doivent être branchées sur des prises de courant plutôt que d’être chargées par USB. Heureusement, les cordons de ces lampes atteignent 65 pouces, ce qui donne la liberté de créer un espace de streaming dynamique.

Neewer Kit d’éclairage lumière annulaire LED – Un anneau LED pour une répartition de la lumière parfaire

Ceux qui produisent régulièrement des contenus variés préféreront sans doute une solution d’éclairage polyvalente. C’est là que cette lampe circulaire et son support entrent en jeu. Avec 10 niveaux de luminosité, cette lampe fonctionne dans une gamme de 3200K et 6500K, le tout réglable avec une télécommande sans fil.

En d’autres termes, cette lampe annulaire peut gérer les streams et les vlogs en intérieur et en extérieur, offrant une solution d’éclairage unique pour ceux qui débutent ou qui cherchent à faire évoluer leur contenu au fil du temps. Cette lampe annulaire peut s’ajuster sur une plage complète de 360 degrés et s’adapte à toutes les configurations de streaming.

Guide d’achat des meilleures lampes et panneaux LED pour le streaming

Que vous soyez totalement novice dans le domaine du streaming ou que vous soyez un streamer chevronné cherchant à améliorer la qualité de vos live, il existe certains points auxquels vous devez faire attention.

Les réglages

Si les spécifications maximales de vos lampes de streaming sont importantes, elles ne le sont pas autant que la capacité à contrôler la sortie de vos lampes. Par exemple, une lampe avec un nombre élevé de lumens ne vous sera probablement d’aucune utilité si elle est trop lumineuse pour votre espace de diffusion.

Il est plus important de pouvoir atténuer ou éclaircir ces lumières à la demande pendant le streaming afin de s’assurer qu’elles sont parfaites en toutes circonstances.

La taille

Il se peut que vous trouviez les lumières les plus parfaites et les plus performantes du marché, mais que vous n’ayez pas la place de les installer dans votre configuration de streaming. De même, vous devez tenir compte de vos besoins en matière de configuration. Si vous disposez d’un espace de streaming dédié, vous pouvez laisser vos lumières allumées pendant une longue période.

En revanche, si vous ne disposez pas d’un tel espace ou si vous devez vous déplacer pour faire du streaming, vous devrez privilégier les lampes faciles à monter et à démonter.

Examinez attentivement les besoins spécifiques de votre espace en matière de streaming avant de déterminer si vous avez besoin de lampes autonomes, de lampes de bureau ou de lampes annulaires.

Type de streaming

Si beaucoup pensent immédiatement aux joueurs PS4 et PC lorsqu’ils envisagent le streaming, il existe plusieurs autres types de streamers, tels que les streamers « Just Chatting », les gourous du maquillage, les amateurs d’ASMR, les gameplays Nintendo Switch en streaming, etc. Certains artistes utilisent même les plateformes de streaming pour présenter leur processus créatif.

Les possibilités créées par les plateformes de streaming sont infinies et les streamers entreprenants ont la possibilité d’essayer de nombreux types de streaming avant de trouver leur niche.

Naturellement, chaque type de streaming nécessite une configuration d’éclairage complètement différente. Alors que les joueurs concentrent généralement leur public sur le jeu, d’autres streamers demandent à leur public de se concentrer sur leur propre visage pendant toute la durée du stream.

Dans ce cas, les streamers peuvent envisager de recourir à des kits d’éclairage professionnel pour la photographie plutôt qu’à l’éclairage LED classique, largement préféré par les joueurs sur PS4 et PC.

De même, les streamers plus cinématiques préféreront un éclairage qui peut être dispersé de façon spectaculaire pour des effets de lumière plus dynamiques.

De leur côté, de nombreux joueurs se contenteront d’un éclairage LED qui les illumine juste assez pour que leur public puisse se concentrer sur leur visage sans se détourner de leur jeu.

Quels sont les différents types d’éclairage pour le streaming ?

Les boîtes à lumière et les lampes de bureau sont les deux types d’éclairage les plus courants utilisés par les streamers pour améliorer la qualité de leur streaming. Ils ont leurs avantages et leurs inconvénients respectifs, c’est pourquoi vous devez examiner attentivement chaque option avant de prendre une décision.

Éclairage par boîte à lumière

L’éclairage par boîte à lumière peut être divisé en deux catégories : la lumière primaire et la lumière d’appoint. Ces deux sources de lumière fonctionnent exactement comme leur nom l’indique. La lumière primaire éclaire toute la zone, tandis que la lumière d’appoint réduit le contraste.

Vous pouvez utiliser n’importe quel matériau réfléchissant comme source de lumière d’appoint, mais notez qu’une lumière d’appoint intense peut entraîner une mauvaise qualité d’éclairage.

Les sources lumineuses en boîte à lumière ne projettent pas d’ombres nettes, ce qui signifie qu’elles peuvent également être utilisées comme sources de lumière d’appoint.

Éclairage de bureau

Les sources lumineuses de bureau sont généralement plus compactes et portables que les boîtes à lumière. Elles peuvent être placées sur un bureau ou sur une webcam. Les exemples les plus courants d’éclairage de bureau sont les lumières annulaires.

Si vous faites du streaming dans une petite zone, l’éclairage de bureau est recommandé par rapport à l’éclairage par boîte à lumière, car il est plus abordable et prend moins de place.