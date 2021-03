La seule différence réelle dont vous devez vous préoccuper pour le jeu est la surface sur laquelle vous allez placer votre souris. Les souris laser fonctionnent mieux sur des surfaces dures comme le verre, et les souris optiques sur des matériaux souples comme le tapis de souris. Le choix se résume maintenant à savoir si vous voulez un tapis de souris ou non. Les tapis de souris réduisent souvent la poussière et permettent aux souris de travailler plus facilement sans avoir à dépoussiérer quotidiennement un bureau en verre ou en dur. De plus, les nouveaux tapis de souris gamer sont très grands et peuvent être équipés de lumières pour les rendre plus visibles.