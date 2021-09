Meilleures Souris Sans-Fil Logitech pour Gamer

La Logitech G502 Lightspeed est une souris de jeu haut de gamme qui abrite un matériel puissant. Il s’agit d’un rafraîchissement de la populaire G502 Proteus Spectrum avec quelques améliorations, notamment un cadre plus léger, un capteur plus rapide et une connectivité sans fil.

À première vue, le G502 Lightspeed ressemble exactement au G502 Proteus Spectrum. Il présente la même finition angulaire et noire mate avec des accents caoutchoutés fonctionnels et esthétiques. Il conserve également le repose-pouce et les boutons allongés qui conviennent aux utilisateurs ayant une poignée en forme de griffe ou de paume. Mais, remarquablement, il parvient à peser moins que l’ancien modèle filaire malgré la batterie embarquée.

La molette de défilement est faite de poignées caoutchoutées au lieu du métal d’origine, ce qui la rend nettement moins résistante. Néanmoins, il conserve le bouton situé sous la roue désigné pour basculer entre le défilement lisse et le défilement cranté.

Le G502 Lightspeed possède une abondance de boutons programmables, ce qui le rend adapté à tous les genres de jeux. Si vous jouez à des jeux de tir à la première personne, cette souris vous permet de régler la sensibilité à la volée, afin que vous puissiez ajuster votre visée pendant un match. Quant aux boutons latéraux, ils vous permettent de mapper des capacités et d’autres commandes dans le jeu pour les titres en ligne massivement multijoueurs.

La G502 Lightspeed est dotée d’un système de poids personnalisable intégré dans sa partie inférieure. Si vous souhaitez que la souris ait plus de poids ou soit plus lourde d’un côté, vous pouvez ajouter des poids dans les compartiments dédiés. L’un de ces compartiments peut également accueillir un palet de chargement sans fil pour prendre en charge le chargement sans fil via un tapis de souris Logitech G Powerplay.

En termes d’autonomie, le G502 Lightspeed est conçu pour durer plus de deux jours avec les zones lumineuses désactivées. Si vous êtes à court de batterie au milieu d’un match, vous pouvez la brancher à l’aide du câble Micro USB fourni.

Le G502 Lightspeed est compatible avec la suite logicielle Logitech G Hub. Vous pouvez l’utiliser pour programmer les boutons, personnaliser les zones lumineuses et régler la sensibilité. En outre, vous pouvez créer des profils spécifiques aux jeux et les stocker dans la mémoire embarquée, ce qui vous évite de devoir configurer votre souris chaque fois que vous changez d’ordinateur.

Dans l’ensemble, il n’y a pas grand-chose à redire sur le G502 Lightspeed, si ce n’est son prix élevé. Son design classique est étonnamment efficace pour offrir une expérience confortable, et il offre de nombreuses options de personnalisation pour répondre à vos préférences.