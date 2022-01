Top 6 Souris Gamer pour Gaucher

La G Pro Wireless n’a pas son pareil pour les pointeurs sans fil, elle est équipée de l’excellent capteur 16 000 DPI HERO de Logitech et offre le genre d’expérience sans latence que l’on attend d’une souris filaire. Elle est incroyablement légère, dépassant tout juste la barre des 80 g, mais elle ne donne pas l’impression d’être bon marché ou jetable, contrairement à certaines souris plus légères. Au contraire, elle est fabriquée avec des matériaux de haute qualité et offre des performances à la hauteur.

Logitech a conçu chaque composant de la G Pro Wireless pour qu’il soit aussi léger et durable que possible, notamment en réduisant l’épaisseur des parois latérales du châssis sans sacrifier la composition ou la densité. À en juger par les multiples chocs violents auxquels le G Pro a survécu sur mon bureau, il s’agit d’une pièce très solide.

Il bénéficie également d’une autonomie de 40 heures et est personnalisable, avec des boutons sur les panneaux latéraux qui peuvent être retirés et remplacés par des inserts lisses, si c’est ce que vous préférez. Vous pouvez également associer le G Pro au tapis de charge Powerplay de Logitech et ne plus jamais craindre de tomber en panne de batterie. Le seul véritable inconvénient est son prix : à environ 100 €, le G Pro n’est pas bon marché, mais il peut pleinement justifier ce coût par sa qualité.