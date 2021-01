La manette est l’élément clé d’une console de jeu. Cependant, le choix de ce type d’appareil dépend non seulement de votre budget, mais aussi et surtout du joueur que vous êtes.

Bien que certaines personnes prennent souvent ce facteur à la légère, vous devez savoir que plusieurs points doivent être pris en compte avant d’acheter ce produit :

Compatibilité : Il existe plusieurs manettes PlayStation 5 qui sont également compatibles avec la PlayStation 4 ou avec un ordinateur. Cependant, elles peuvent être moins efficaces ou être incompatibles avec certains jeux. Il est donc conseillé de vérifier son utilisation avec Windows, Linux, Raspberry Pi ou même iOS.

Connectivité : certains contrôleurs offrent une triple connectivité (radio – à privilégier car moins de latence -, filaire, Bluetooth). Le type de connexion peut influencer la latence et la réactivité du contrôleur. Pour une utilisation sans fil, veillez à vérifier l’autonomie de la batterie ou de la pile afin de pouvoir jouer toute une journée. En mode filaire, la longueur du câble est importante et doit correspondre à la distance que vous souhaitez mettre entre vous et la Playstation, sans que cela ne devienne encombrant.

Confort de jeu : ce critère lié à l’ergonomie a une influence sur la durée d’utilisation. La prise en main est favorisée par la présence de poignées et l’emplacement des touches. Les manettes, la croix directionnelle, les gâchettes et les boutons ne doivent pas être superposés pour éviter les erreurs de manipulation. Et plus la manette est légère, plus elle est supportable.

Les composants de fabrication : ce sont des éléments importants pour la durabilité de la manette. Ainsi, en fonction de ces composants, vous pouvez ou non apprécier un toucher agréable. Dans le feu de l’action, il doit pouvoir résister aux chocs et aux chutes. Ces éléments peuvent également influencer le poids du modèle.

Le design : dans une moindre mesure mais tout aussi essentiel, le design peut être amélioré par des finitions mates ou lisses ainsi que par l’intégration d’un éclairage ou de couleurs vives.

Une manette de PS5 avec ou sans fil ?

Blonde ou brune ? Ketchup ou Mayo ? Avec ou sans pomme de terre ? Vous avez deux choix lorsque vous sélectionnez une manette PS5, câblée ou sans fil. La manette officielle DualSense Wireless Controller de Sony utilise le Bluetooth pour se connecter à la PS5, mais vous pouvez aussi jouer avec une manette câblée, notamment pour la charger. La principale différence entre les deux, et la raison pour laquelle de nombreuses manettes professionnelles utilisent des connexions câblées, c’est la latence.

Qu’est-ce que la latence ?

La latence est la vitesse à laquelle votre PS5 réagit au moment où vous appuyez sur un bouton. Je suis sûr que vous avez déjà connu ce genre de moment, vous jouez en ligne sur votre FPS préférée, vous jouez de bons jeux avec de bons scores. Mais, vous avez une bête noire. Un type que vous ne pouvez pas dépasser. Dans chaque face à face, il est TOUJOURS le premier à tirer. « C’est probablement un tricheur. » Enfin, pas vraiment.

En fait, il peut l’être, mais dans la majorité des cas, il a simplement moins de latence que vous, grâce notamment à une manette câblée. Vous pouvez l’insulter avec tous les noms, vous finirez par être furieux. Les contrôleurs PS5 filaires offrent une connexion plus rapide et plus stable, en ne gagnant qu’une fraction de seconde ; vous faites la différence dans les jeux multijoueurs. La connexion sans fil est plus lente, mais offre l’avantage de ne pas être connectée à votre PS5. Vous devez aussi faire attention à la latence de votre écran, pour ça vous devez choisir le meilleur écran pour votre PS5.

La différence entre : Manette Pro et manette standard

Les manettes Pro offrent différents avantages par rapport à la manette standard DualSense Wireless Controller. Il convient de noter que les manettes Pro ont tendance à être construites à partir de matériaux de meilleure qualité et sont donc plus durables. Elles offrent également beaucoup plus d’options de personnalisation et de configuration (en particulier pour les boutons).

Si vous pensez que votre manette n’est pas assez réactive, et que votre rapport Kill / Kill vous énerve, cela peut être dû à votre gamepad. Une manette de jeu professionnelle vous aidera à améliorer votre score. Certaines manettes vous permettent également de remplacer les joysticks pour un contrôle plus fluide. Il est également possible de prolonger la durée de vie d’une manette de jeu en changeant les boutons de détente (R1 / L1 / R2 / L2) les plus utilisés dans les manettes de tir à la première personne du ps5.

Contrôleur officiel, contrôleur non officiel : est-ce vraiment important ?

Il n’y a que trois contrôleurs PS5 officiellement licenciés sur le marché : Sony DualSense Wireless Controller, Rai Razer, et Nacon’s Revolution Pro. Les contrôleurs sous licence ont la sécurité de ne jamais être pris en main, grâce aux mises à jour de la PS5, mais certaines manettes sans licence ont tendance à être à la traîne en matière de mises à jour.

Malgré cela, nous trouvons toujours des manettes de jeu pro sans licence, comme la Scuf’s Infinity 4PS, régulièrement mises à jour. Ils fonctionnent très bien avec toutes les nouvelles mises à jour de la PS5. En revanche, il est peu probable qu’un gamepad moins cher ait le soutien des fabricants pour le maintenir régulièrement à jour.

Note : Seule la manette sans fil DualSense officielle de Sony, peut allumer la PS5 à distance via le bouton Home. C’est une fonctionnalité que la PlayStation ne partage pas avec les fabricants tiers.

Quel est le prix d’une manette PS5 ?

Pour une manette sans fil DualSense classique, il ne vous en coûtera pas moins de 60 euros. Et environ 70 € pour les différentes couleurs ou les éditions limitées.