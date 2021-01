HDMI 2.1 : Tout ce que vous devez savoir

Lorsque vous augmentez la résolution d’un signal de télévision, la quantité de données de ce signal augmente. Un signal UltraHD 4K de 3 820 x 2 160 envoyé par HDMI représente environ 4 fois la quantité de données d’un signal HD 1 920 x 1 080. Si vous considérez les câbles comme des tuyaux, vous avez besoin d’un tuyau plus gros pour transmettre un signal 4K qu’un signal 1080p. Il en va de même si vous augmentez la fréquence d’images. Pour transmettre une image de 60 images par seconde, il faut un tube plus gros qu’une image de 24 images par seconde de la même résolution. Plus d’images par seconde, plus de données.

Bien que la plupart des câbles HDMI actuels puissent traiter presque tous les contenus actuels, l’industrie de la télévision ne reste jamais immobile. Dans l’avenir, nous pourrions voir des téléviseurs à fréquence d’images plus élevée, et nous commençons déjà à voir des résolutions plus élevées, comme les téléviseurs 8K. Ne vous inquiétez pas, elles ne seront pas non plus courantes de sitôt. Plus loin encore, nous verrons peut-être même des téléviseurs 10K.

C’est principalement à cela que sert le HDMI 2.1. Pas pour 99 % des gens maintenant, mais pour les futures versions de nous-mêmes qui veulent envoyer à leurs téléviseurs 4K du matériel 120fps natif, ou à leurs téléviseurs 8K du matériel 60fps. Des versions futures de nous-mêmes qui diffuseront des contenus qui n’existent pas actuellement…

À moins que vous ne soyez un joueur. Les ordinateurs personnels et les appareils de jeu haut de gamme sont les seules sources actuelles qui peuvent envoyer du 4K à plus de 60 images par seconde. La Xbox One X peut faire 120fps, mais seulement à des résolutions plus basses et ne nécessite donc pas de HDMI 2.1. À part les jeux, il n’y a pratiquement aucun contenu actuel qui nécessite la bande passante de HDMI 2.1. Comme rien n’indique que les films ou la télévision se dirigent vers des fréquences d’images plus élevées, sauf peut-être pour le sport, les fréquences d’images plus élevées possibles avec la spécification HDMI 2.1 risquent de ne pas être utilisées par la plupart des gens. Oui, en théorie, vous pourriez enfin envoyer à votre téléviseur un signal de 120 Hz (ce qui n’est pas le cas actuellement), mais là encore, il n’y a pas de contenu 120 Hz non ludique actuellement ou prévu, donc c’est assez peu probable.

Nous voyons déjà des téléviseurs 8K, et pour envoyer un contenu 8K complet sur le téléviseur, vous aurez besoin de HDMI 2.1. Étant donné que même le 4K est une résolution plus élevée que celle dont la plupart des gens ont besoin, compte tenu de la taille des téléviseurs et de la distance entre les sièges, le 8K est vraiment excessif. Cependant, les fabricants de téléviseurs adorent augmenter la résolution car elle est relativement facile à améliorer et permet de la commercialiser facilement comme étant « meilleure ». Il est inévitable que les téléviseurs 8K soient courants, mais cela ne se produira pas avant de nombreuses années. De plus, ces téléviseurs seront meilleurs et moins chers que les modèles actuels.

Il faut garder à l’esprit qu’il n’y a actuellement aucune discussion publique sur les sources 8K, donc même si vous obtenez un téléviseur 8K, vous n’aurez rien à brancher, sauf vos sources 1080p et 4K actuelles. Si vous voulez vous procurer un téléviseur 8K dès maintenant, ne vous inquiétez pas de trouver de nouveaux câbles qui acceptent les résolutions 8K. Comme il y aura probablement des sources 8K à terme, vous devez absolument vous assurer que votre téléviseur 8K est équipé de HDMI 2.1 pour pouvoir les utiliser. Si vous ne le faites pas, vous courez le risque que votre cher téléviseur 8K ne soit pas compatible avec la source 8K qui finira par arriver. C’est exactement ce que nous avons vu avec les premiers téléviseurs 4K, dont aucun n’est capable de lire le contenu des lecteurs Blu-ray 4K ou des flux multimédia 4K.