Les 3 Meilleurs Câbles Ethernet pour la PS5

Si vous recherchez un câble Ethernet flexible et à haut débit pour votre PS5, le YOREPEK Cat 7 est une autre bonne option. Il peut transmettre vos données jusqu’à 10 Gbps et dispose d’une bande passante de 600 MHz. Ce câble garantit un transfert de données à haut débit, non seulement pour vos jeux, mais aussi pour d’autres usages lourds, comme le streaming vidéo, la vidéosurveillance, les applications serveur et le cloud computing.

Alors que la plupart des câbles Ethernet sont ronds, le câble YOREPEK Cat 7 est plat. Les câbles plats sont plus faciles à manipuler, surtout si vous prévoyez de les installer sous votre moquette ou contre un mur. Ils permettent également de gagner de l’espace et sont à peine perceptibles, ce qui est parfait si vous êtes conscient de la gestion des câbles. De plus, ils sont fournis avec un paquet de pinces à câbles pour vous aider à les installer proprement.

Le YOREPEK Cat 7 est également très résistant. Fabriqué avec du fil de cuivre nu 100% exempt d’oxygène, il a une faible résistance et est un excellent conducteur. Ce câble est également doté de connecteurs RJ45 de haute qualité, connus pour assurer des connexions sûres et des interférences minimales. De plus, il est plaqué or, ce qui vous évite tout souci de corrosion ou de dégradation.