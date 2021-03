Comment Choisir un Câble Ethernet ?

Lorsque vous achetez des câbles, vous pouvez remarquer qu’ils sont presque toujours classés comme « Cat-5 », « Cat6e » ou quelque chose de similaire. « Cat » signifie simplement « Catégorie ». Le numéro qui suit indique la version de spécification supportée par le câble.



En règle générale, les chiffres les plus élevés représentent des vitesses plus rapides et des fréquences plus élevées, mesurées en mégahertz (MHz). Comme c’est le cas pour la plupart des technologies, les câbles les plus récents supportent généralement des bandes passantes plus élevées, et donc des vitesses de téléchargement et des connexions plus rapides.

N’oubliez pas que les câbles Ethernet plus longs ont des vitesses de transmission plus lentes. C’est pourquoi les câbles Ethernet ont tendance à avoir deux vitesses, une de 10 à 30 mètres et une de 100 mètres : Étant donné que la vitesse de 100 mètres n’a pas d’importance en dehors des très grands projets professionnels, nous vous suggérons de vous concentrer sur les vitesses de 10 à 30 mètres.

Ci-dessous, vous pouvez voir les capacités de chaque type de câble (nous sautons les catégories 1, 2 et 4, car elles ne sont pas techniquement reconnues comme des normes Ethernet et n’ont aucune application aujourd’hui).