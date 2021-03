Les 7 Meilleurs Câbles Ethernet

Longueur : 1 à 5 mètres

Pour la plupart, le Cat 8 est excessif, mais si vous voulez le meilleur des meilleurs en termes de blindage et de performance, c’est le mieux qu’il puisse faire. Cette version particulière plaquée or est disponible dans des tailles allant de 1 à 50 mètres et supporte une bande passante de 2 000 MHz et une transmission de données jusqu’à 40 Gbps. Les câbles Cat 8 sont également étanches, anticorrosion et utilisent un matériau PVC plus durable pour les projets intérieurs ou extérieurs. C’est un choix idéal pour la gestion professionnelle ou personnelle des câbles et pourrait également constituer une amélioration notable des performances.