Black Friday 2021 PS5 : Les Promos à ne pas louper !

Les prix de la PS5 lors du Black Friday ne seront certainement pas inférieurs à leurs prix standard. Depuis son lancement l’année dernière, le stock de la PS5 s’est écoulé en quelques minutes à chaque fois qu’il est apparu, il n’y a donc aucune chance de voir des réductions sur les consoles.

Faites attention à certains magasins et revendeurs tiers qui surfacturent la console de base. La PS5 standard ne devrait pas coûter plus de 499 € et la PS5 Digital Edition est à 399 €. Si vous payez plus cher, c’est uniquement si vous bénéficiez d’articles supplémentaires tels que des accessoires et des jeux. Assurez-vous que le prix de ces articles n’a pas été gonflé pour une escroquerie furtive. Il est presque certain que les grosses offres PS5 vont apparaître chez Micromania et nous pensons que de nombreux magasins qui ne s’occupent pas habituellement des deux vont en proposer pour augmenter leurs marges bénéficiaires lors du Black Friday.

Il est également utile de rappeler que les membres de Fnac bénéficieront d’une garantie de prix sur certaines de leurs remises, ce qui signifie que le détaillant remboursera toute différence entre le prix actuel et si un produit tombe plus bas pendant les “véritables” offres PS5 du Black Friday. Voici quelques-unes des meilleures offres disponibles à l’heure actuelle.