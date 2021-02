Les 6 meilleures stations de recharge PS5

Lorsqu’il s’agit de charger deux manettes en même temps, vous voulez une station d’accueil qui peut fournir beaucoup de puissance et les faire charger rapidement. Attendre des heures qu’ils se rechargent n’est pas amusant, n’est-ce pas ? Si c’est le cas, la station de recharge rapide à double manettes YUANHOT est un excellent choix, et elle ne vous fera pas trop reculer non plus.

Tout d’abord, il s’agit d’une station d’accueil plutôt compacte dont la conception a été manifestement conçue pour la PS5. Le coloris noir et blanc s’adapte aux couleurs de la manette comme un gant, et il ressemble vraiment à quelque chose fabriqué par Sony et non par un tiers. À l’arrière se trouve le port de chargement du dock lui-même, et à l’avant se trouvent les indicateurs LED qui vous indiquent si les manettes sont pleines.

Les manettes vont sur le dessus, et ils utilisent les contacts EXT pour se charger. Cela permet une charge rapide, ce qui est parfait, et signifie également que vous n’avez qu’à laisser tomber la manette et il commencera à se charger immédiatement. Il fonctionne très bien et si vous ne voulez pas dépenser trop d’argent mais que vous voulez quand même une bonne station de charge, c’est un excellent choix.