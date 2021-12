Quel micro pour faire du streaming ?

En termes de podcasting et de streaming, Blue Yeti a mis la barre très haute. En effet, Blue Yeti est présent dans de nombreux guides. Ce modèle est une alliance du Nano et Yeti classique. Robuste et équipé d’un flanc avant lumineux munis de LED qui accorde le contrôle du volume d’un unique coup d’œil. Avec sa qualité sonore irréprochable, Blue Yeti séduit de nombreux streamers et podcasters professionnels. Le Yeti vous propose alors une panoplie de paramètres d’individualisation et des ajustements à la volée que vous pouvez effectuer par le biais du bouton intelligent.

Avec le logiciel Blue Voice intégré dans le G Hub, vous avez la possibilité d’additionner des effets prédéfinis à votre voix afin de vous faire coïncider avec un présentateur AM exubérant. Dans d’autres situations, vous pouvez aussi diminuer les bruits des différents parasites qui peuvent altérer la qualité sonore de votre enregistrement. Une fonctionnalité très nécessaire, puisque le Blue Yeti est très sensible et enregistre tous les bruits de fond dans les environs. Le Yeti est alors le genre de micro XLR le plus prisé du milieu.

Spécifications techniques :

• Puissance : 5V

• Courbe de directivité : Bidirectionnel, Omnidirectionnel, Cardioïde, Stéréo

• Connectivité : via USB

• Fréquence : 20 Hz – 20 000 Hz

• Particularités : Blue Voice, surveillance sans attente, boutons intelligents