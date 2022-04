Tous les avantages des ports USB-C

Depuis quelque temps, les ports des ordinateurs et en particulier la technologie des câbles USB a évolué, et les ports USB-C commencent petit à petit à faire leur apparition. En plus du fait que ces câbles sont de plus en plus utilisés par la population, ces derniers sont réputés comme étant révolutionnaires. Voici quelques informations qui pourraient vous intéresser à ce sujet.

Les avantages du port USB-C

Ce type de port dispose d’avantages qui ne trompent pas, ceux-ci étant à la fois pratiques et technologiques.

Les avantages pratiques

Le port USB-C a en quelque sorte révolutionné le monde du chargeur. Il est désormais possible de le brancher dans n’importe quel sens. En effet, c’est toujours énervant lorsque le port ne rentre pas dans un sens et qu’il faut l’inverser pour le brancher.

Ce port apporte donc certaines facilités. Il permet désormais de charger plusieurs appareils de marques et de types divers. En effet, le chargeur peut désormais être branché sur un ordinateur, une tablette ou des smartphones. Il est donc possible d’utiliser le chargeur d’un ami sans devoir se cantonner à celui de son propre smartphone.

Dans les années à venir, il est dit que la plupart des personnes auront ce chargeur puisqu’il sera compatible avec tous les appareils du foyer. Désormais, il sera possible de recharger son ordinateur via ce nouveau port. C’est le nouveau Power Delivery. Il n’y aura donc plus besoin de stocker tous les chargeurs impossibles et inimaginables dans les tiroirs de la maison, puisque le chargeur USB-C deviendra la norme et conviendra ainsi à tous les appareils. Cela pourra même vous permettre de faire certaines économies.

Les avantages technologiques

Ce câble est capable de transporter des données vidéo et audio entre les appareils, en remplaçant le câble HDMI ; il est désormais compatible avec des marques telles que Apple, Samsung ou HP. En termes de puissance, les capacités de ce câble ont presque doublé. Les appareils électroniques sont donc chargés plus rapidement et en toute sécurité.

Il faudra cependant faire attention à la marque achetée. Il sera préférable d’acheter un câble d’une marque réputée, plutôt qu’une sous-marque.

Le téléphone se rechargera deux fois plus vite qu’avec un chargeur classique. Vous n’aurez donc plus besoin d’attendre à côté de votre smartphone pendant des heures avant de partir. C’est une belle avancée. Cette hausse de puissance est également disponible pour des appareils tels que des tablettes ou des ordinateurs.

Toutefois, ce chargeur ne sera pas encore compatible avec toutes les batteries de téléphone. C’est pourquoi il faudra faire attention à la compatibilité entre ces deux objets, et se renseigner préalablement sur l’article et le modèle. Une surpuissance pourrait entraîner une surchauffe de l’appareil et donc un dysfonctionnement total.

La différence avec les autres câbles USB

Le type -C est donc différent des autres câbles. On peut noter quelques différences, ce qui fait donc de lui une version dite améliorée du câble USB.

Il est beaucoup plus plat, ovale, et bien plus fin que les autres câbles. Il compte 24 broches pour garantir une connexion qui reste sécurisée ainsi qu’une certaine fluidité. En plus de cela, le câble USB-C émet des signaux tout seul, comme s’il envoyait des messages à l’appareil. Il est compatible avec VGA, Gigabit Ethernet, et USB A 3.0.