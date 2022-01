Guide des différents ports présents sur votre PC

Les ordinateurs et les appareils mobiles d’aujourd’hui sont dotés d’un large éventail de ports, de l’USB traditionnel aux tout nouveaux ports USB Type-C et Thunderbolt 3. Il y a beaucoup de ports différents disponibles pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, chacun ayant ses propres rôles, des tailles différentes.

Même si vous connaissez les connecteurs les plus courants, il peut être difficile de savoir de quels fils ou adaptateurs vous avez besoin pour brancher votre appareil sur un écran, un téléviseur, un réseau ou un périphérique. Pour vous aider à trouver l’ordinateur adapté à votre entreprise, voici quelques-uns des types de ports les plus courants et leur fonction.