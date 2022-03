Les meilleurs émetteur/récepteur HDMI sans fil

L’émetteur/récepteur HDMI sans fil est un outil pratique qui permet de regarder tous les services de programmes vidéo sans avoir besoin de connecter la box et la télé par un câble. En effet, le câble HDMI peut s’avérer peu pratique et peu esthétique lorsque la box et la télé sont éloignées et qu’il faut faire passer un cordon de plusieurs mètres tout le long du salon. Dans ce genre de circonstances, l’émetteur/récepteur HDMI, également appelé transmetteur, se révèle bien utile : facile à manier, discret, il devient l’outil idéal. Comme le signal provient de la box, il faut y brancher l’émetteur. Il suffit ensuite de brancher le récepteur à la télé que l’on veut connecter et le tour est joué. Celle-ci peut même se trouver dans une autre pièce. Plus besoin de veiller à l’agencement de la maison pour bien placer sa box à proximité de la télé. Plus besoin d’un gros câble noir longeant la commode. Il n’y a rien de plus simple ! Bien que l’émetteur/récepteur soit méconnu du grand public, on se rend compte en cherchant un peu qu’il y a une grande quantité de choix. Vous trouverez ici une sélection de produits qui peuvent faire votre bonheur.