Le moniteur incurvé AOC C27G1 27 pouces est un moniteur assez abordable et élégant pour ceux qui recherchent des taux de rafraîchissement plus élevés (144Hz) et un écran plus grand.

Vous n’obtiendrez pas une résolution de 4K ou 1440p ici, mais ce que vous obtenez est un bon moniteur pour le jeu compétitif et aussi un moniteur qui ressemble à votre configuration de jeu. N’oubliez pas qu’à cette taille d’écran, le 1080p semble en fait très bien (et pour les jeux de compétition, il s’agit plus de gagner que d’admirer les détails de l’uniforme de votre ennemi…)

Il possède même un écran courbé, ce qui réduit la taille de l’écran et ajoute un niveau d’immersion supplémentaire à votre jeu.