Les 3 Meilleurs Câbles pour Manette PS5

Anker est au sommet du jeu de câble de valeur depuis un bon moment maintenant, et leur série Powerline vous offre constamment un excellent rapport qualité-prix et d’excellentes performances. Ce câble blanc est d’une longueur d’un mètre, et avec le type C à une extrémité et l’USB-A à l’autre, c’est un câble idéal pour charger votre manette.

À l’extérieur, le câble est en fait assez épais. Il est renforcé de fibres d’aramide, donc même s’il n’est pas tressé, vous obtenez un câble durable qui ne s’abîme pas facilement. Il est aussi très beau grâce à son extérieur en PVC.

Les performances sont également excellentes, avec des vitesses de transfert USB 3.0 allant jusqu’à 5 Gbps, et ce qui est encore plus important, une recharge rapide, pour que vous puissiez retourner aux jeux aussi vite que possible. Bien que ce ne soit pas le câble le moins cher du marché, lorsqu’il s’agit d’obtenir un excellent rendement pour votre argent, le câble Anker Powerline est difficile à battre.