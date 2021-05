Les souris gamer pour les petites mains

La taille moyenne de la main d’un homme adulte est d’environ 20 centimètres si on la mesure du poignet à l’extrémité du doigt long. Quand on joue beaucoup en ligne et hors ligne sur PC, choisir la bonne souris est aussi important que le jeu lui-même.

Une souris ne sert plus seulement à cliquer, comme c’était le cas il y a quelques décennies. Aujourd’hui, les souris d’ordinateur ont évolué et sont désormais conçues pour répondre à des fonctions très spécifiques.

Les souris de jeu, par exemple, sont différentes des souris de bureau normales, tant par leur conception que par leur fonction. De plus, elles existent en différentes formes et tailles.

Voici notre sélection des meilleures souris gamer conçues et fabriquées pour les petites mains. Pour les souris gamer grandes mains, c’est par ici.

1. Souris FPS Logitech G Pro Gaming – Une souris pour les petites mains et la compétition

La souris de jeu G Pro est dotée de caractéristiques exceptionnelles, comme le capteur optique Pixart PMW3366 de Logitech, que vous apprécierez pour son excellent suivi dans les jeux FPS et MMORPG et qui offre une plage de DPI comprise entre 200 et 25 000.

Elle est également dotée d’un système de tension à ressort métallique pour ses 6 boutons programmables afin de vous offrir la meilleure expérience de clic personnalisable et avec jusqu’à 16,8 millions de couleurs d’éclairage RVB à votre disposition, vous pouvez synchroniser vos commandes et synchroniser votre souris avec d’autres équipements de jeu en utilisant les effets d’éclairage de votre choix avec l’aide du logiciel de jeu de Logitech. Cette souris est conçue avec une mémoire embarquée où vous pouvez stocker des profils personnalisés pour vos jeux préférés.

2. Souris Corsair KATAR Gaming, 8000 DPI, rétroéclairée rouge

La forme ambidextre de cette souris convient aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers, et le fait qu’elle soit légère, compacte et dotée de poignées latérales en caoutchouc texturé donne au joueur passionné un avantage confortable dans une gamme de jeux de tir à la première personne et de jeux d’arène de combat en ligne multijoueurs. Le KATAR offre un large éventail d’options de personnalisation, des 4 boutons programmables qui vous permettent de personnaliser vos propres profils de jeu à ses options de configuration à la volée. Sinon, installez-vous et profitez de son profil de joueur pro. Il est doté d’un capteur optique de 8000 DPI et d’un taux d’échantillonnage de 1000 Hz, des caractéristiques de performance intéressantes qui éliminent les cas de décalage et d’accélération. Dans l’ensemble, la souris KATAR est une excellente option pour ceux qui recherchent un ajustement et une sensation appropriés, combinés à des performances et une réactivité exceptionnelles dans une souris de jeu.

3. Corsair Scimitar ELITE RGB Optique MOBA/MMO Souris Gaming

Scimitar Pro est conçu avec des caractéristiques uniques mais remarquables comme les trois profils MMO/MOBA par défaut du joueur ainsi que 12 boutons programmables pour donner au joueur un niveau d’engagement et de contrôle sans précédent. Associés à sa technologie avancée de macro-contrôle Key Slider™, ces boutons glisseront à une distance de 8 mm, se verrouillant solidement là où vous les avez placés, pour des performances optimales.

Elle dispose d’un indice DPI de 18 000 réglable sur 1 qui est de loin le meilleur suivi qu’une souris puisse avoir. Parmi ses options personnalisables, on trouve le rétroéclairage par LED RVB conçu avec 4 zones de couleur pour donner à l’utilisateur l’accès à un choix illimité de couleurs pour mapper ses profils et commandes préférés à l’aide de son logiciel utilitaire.

C’est une souris de jeu vraiment étonnante, de son visuel aux excellentes fonctionnalités intégrées dans sa conception. Elle est conçue pour fonctionner avec Windows 10, 8 et 7 via le protocole USB.

Conclusion

Il existe toujours une souris de jeu adaptée à la taille de votre main. Que votre main soit grande, moyenne ou petite, il vous suffit de chercher un peu plus pour trouver celle qui vous convient parfaitement. Bien qu’un ajustement confortable ne soit pas le seul facteur qui contribue à une expérience de jeu formidable, il joue un rôle essentiel.