Si vous êtes un gamer, vous devez certainement savoir que le clavier et la souris sont deux éléments clés pour votre réussite dans le domaine des jeux vidéo. Ainsi, vous devez les choisir avec beaucoup d’attention.

Critères de choix de votre clavier

Un bon clavier de Gaming doit répondre à un certain nombre de critères dont une frappe précise, un temps de réponse minime et la présence de touches programmables appelées macros. Aussi, un bon éclairage permet de repérer facilement les touches dans l’obscurité, surtout si vous optez pour une couleur différente pour chacune des zones du clavier.

Pour plus de confort, on vous recommande d’opter pour un repose-poignet. Les claviers Gaming possèdent également des boutons multimédias pour contrôler l’éclairage ou mettre une musique, ainsi que des ports USB notamment pour brancher la souris.

Il est préférable que votre clavier inclut une entrée micro et une sortie casque. Un miniclavier est plus pratique, offrant un nombre de raccourcis personnalisables à souhait.

Les types de claviers

Il existe 3 catégories de claviers selon leur utilisation, à savoir :

Le clavierà membrane est économique et silencieux, similaire au clavier mécanique à première vue, les touches ne sont pas tout à fait indépendantes et peuvent s’activer sans être touchées ;

Le clavier chiclet est caractérisé par des touches plates et espacées. Il est silencieux, moins réactif et rarement utilisé dans le Gaming ;

est caractérisé par des touches plates et espacées. Il est silencieux, moins réactif et rarement utilisé dans le Gaming ; Le clavier mécanique, appelé aussi clavier à switchs, est précis et rapide. Il comprend diverses fonctionnalités et est plus réactif que les autres types de claviers. Il est cependant assez bruyant et coûteux. C’est tout de même le mieux adapté au Gaming.

Critères de choix de votre souris

Tout comme pour le choix du clavier, il existe des critères de base pour bien choisir votre souris. Nous citons ce qui suit :

Sa forme doit être adaptée à votre main. Pour les gauchers, optez pour une souris gauche ou ambidextre ;

Pour le confort de votre main choisissez une souris légère ;

; Optez pour une souris filaire, pas besoin d’interrompre votre partie pour la recharger ;

Prenez en compte ledpi, plus il est élevé, plus la souris est sensible ;

Privilégiez une souris à capteur laser, car elle est plus précise qu’une souris optique ;

Tout comme sur votre clavier, vous aurez également besoin de boutons programmablessur votre souris.

Pour bien choisir un pack clavier souris Gaming qui vous convient, vous devez combiner tous les critères cités ci-dessus.

Meilleurs packs claviers souris Gaming

Afin d’améliorer votre performance de gamer, choisir un clavier et une souris assortis et compatibles est important, c’est pour cette raison que nous avons préparé pour vous une sélection des meilleurs packs clavier + souris Gaming.

Nous avons d’abord le pack Mars Gaming Combo Duo Premium. Vous aurez un clavier AZERTY, une souris filaire et il vous offre un rétroéclairage RGB personnalisable, des interrupteurs à membrane et un capteur optique, le tout au prix de 19 euros.

Le pack Millenium Full Size Gaming Pack contient un clavier à interrupteurs mécaniques rouges, une souris à capteur optique avec 7 boutons, un dpi de 8 000 et un tapis doté d’une surface en tissu. L’ensemble au prix de 124 euros.

Ensuite, il y a le pack THE G-LAB Combo Helium. Le clavier comprend en tout 105 touches dont 6 touches anti-ghosting, rétro-éclairé et très performant, la souris est USB filaire, dotée d’un capteur optique à haute précision, elle est également rétro-éclairée, et ultra réactive. Le pack comprend aussi des écouteurs, un casque et un tapis de souris antidérapant. L’ensemble est à un prix de 29.94 euros.

Le Pack EMPIRE K800 comporte un clavier gamer AZERTY qui possède 105 touches semi-mécaniques comptant 19 touches anti-ghosting, ainsi que 12 raccourcis multimédia et un rétro-éclairage LED RGB réglable. La souris est également dotée d’un capteur optique et d’un rétro-éclairage ajustable ainsi que d’un bouton dpi qui permet de régler la sensibilité du capteur. Le pack est compatible avec toutes les versions de Windows, il est disponible au prix de 27.90 euros.

Le pack Logitech G502 Hero avec un clavier g213 comprend une souris sans fil, à capteur optique de 16 000 dpi, possédant 9 boutons, elle vient avec un tapis de souris. Le clavier, quant à lui, est à interrupteurs mécaniques silencieux. Vous pourrez aussi alourdir cette souris avec des poids. Le tout pour moins de 120€, c’est pour nous le meilleur pack