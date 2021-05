Les jeux vidéos sont de mieux en mieux confectionnés, ils donnent l’impression d’être dans des univers réalistes. Chacun ses préférences. Il y en a qui sont plutôt jeux sur pc, tandis que d’autres préfèrent les consoles de jeux comme Xbox, Playstation… Mais s’il y a bien un point en commun entre ces deux mondes de jeux, c’est le fait qu’ils sont de plus en plus réalistes et perfectionnés. Pour se plonger totalement dans l’univers du jeu, beaucoup d’accessoires existe, nous parlerons ici des casques gamer PC.

Qu’est-ce qu’un casque gamer pc ?

Par définition un casque gamer est un appareil auditif, ce dispositif intègre généralement un micro pour pouvoir parler et être entendu par les autres gamers et un casque audio afin d’écouter le son.

Pourquoi investir dans un casque gamer ?

La possession d’un casque gamer va permettre d’améliorer son expérience de jeu. En posant le casque sur les oreilles le gamer sera complètement transporté dans l’univers du jeu jusqu’à même oublié ce qui l’entoure dans certains cas. Ces casques sont en quelque sorte produits pour faire encore plus apprécier le jeu au gamer. Ce n’est certes pas un accessoire indispensable, cependant, c’est un bon petit plus si vous voulez améliorer votre jeu et prendre davantage de plaisir.

Quels types de casque gamer pour pc ?

Sur le marché on retrouve différents types de casques pour les joueurs sur pc, pour tous les goûts. Étant un accessoire informatique, ce n’est pas étonnant qu’on innove de plus en plus dans cet accessoire afin de les rendre le plus performant et attrayant possible. On retrouve donc des casques avec fil, sans fil et/ou des micro-casques qui sont tous aussi hi-Tech les uns que les autres. Et qui surtout essaient de se démarquer à tout prix de la concurrence.

Les casques avec fil : Comme leur nom l’indique, ce sont des casques qui vont se brancher à l’aide d’un fil directement au pc

: Ce type de casque se connecte au pc grâce à une connexion sans fil, par Bluetooth par exemple Les micro-casques : Ces casques intègrent un dispositif micro en plus du dispositif sonore. Ils vont donc permettre au gamer de communiquer avec les autres joueurs en plus de les écouter, c’est d’ailleurs le type de casque le plus utilisé chez les gamers.

Les meilleurs casques pc pour les gamers :

Alors voilà un petit classement des meilleurs casques pour pc que vous, gamers, pouvez-vous offrir :

Le casque gaming ROG Centurion 7.1 d’ASUS :

La marque a déjà une bonne renommée ainsi qu’une notoriété dans le monde de pc. Et ce casque-là en est la preuve. ASUS nous présente cette fois-ci un casque avec fil conçu spécialement pour les gamers. Ils ont surtout misé sur la qualité du son avant tout, en mettant à disposition du joueur dix hauts parleurs. Bien évidemment, il comporte des microphones intégrés. Cependant, ces derniers sont qualifiés de fragiles donc mieux vaut y faire très attention. Mais pour ce rattrapé sur ce petit point faible, ils mettent à disposition des gamers un support pour ranger le casque. Ils ont également misé sur l’esthétique et essayaient de faire un concept plus « cool » qu’est la couleur des oreillettes que l’on peut changer.

Le casque audio supra-auriculaire sans fil Cross fade de V-Moda

Contrairement à l’ancien modèle, celui-ci possède un microphone très performant. Le seul inconvénient qu’on pourrait lui trouver sera la chaleur que les coussinets dégagent et qui se ressent assez rapidement, en revanche, c’est un parfait petit casque polyvalent, soi qui peut être utilisé avec ou sans fil. Il offre également une parfaite autonomie de batterie de 12 heures et une isolation sonore parfaite grâce à ses oreillettes qui recouvrent entièrement les oreilles du joueur, lui permettant d’être complètement dans le jeu.

Le casque gaming avec micro Cloud II de HyperX :

Enfin, ce dernier petit modèle est une très bonne alternative qui ne présente pratiquement pas de points faibles lorsque vous êtes un gamer PC. Au contraire, il est doté de tout ce qu’il faut pour jouer pleinement et en profiter : Un microphone de haute qualité, des coussinets pour oreilles en mousse et à mémoire de forme….