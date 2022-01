9 Meilleurs Casque Gamer Pas Cher

L’Astro A10 est la preuve qu’Astro peut offrir plus que des casques haut de gamme coûteux. Le design élégant de l’A10 s’inspire de celui de ses frères et sœurs plus haut de gamme, comme l’A40 et l’A50, et offre un niveau surprenant de style et de robustesse pour un périphérique qui coûte moins de 50 €.

Le cadre léger du casque et les coussinets en mousse à mémoire de forme sont idéaux pour les longues sessions, bien que ses oreillettes puissent être un peu serrées pour les personnes ayant de grandes oreilles. Le plus important, c’est que le A10 offre un son excellent pour son prix, avec des aigus nets et des basses charnues qui permettent d’entendre la concurrence arriver.