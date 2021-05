Les 7 meilleurs casques gamer 7.1

Encore un casque de jeu qui semble prêt à concurrencer ses rivaux haut de gamme. Le Redragon H510 Zeus ne vous plaira peut-être pas au premier coup d’œil et ne vous offrira pas non plus la meilleure expérience audio, mais lorsqu’il s’agit de répondre à des exigences essentielles, le casque peut donner un coup de poing énorme, bien supérieur à son prix.

Et c’est exactement ce qui m’a poussé à inclure ce casque dans ce tour d’horizon des meilleurs casques de son surround 7.1. Équipé de haut-parleurs de 53 mm, le casque est capable de fournir une gamme de fréquences plus large et un son de meilleure fidélité.

Le microphone amovible à suppression de bruit vous permettra de rester en phase avec vos coéquipiers ou d’écouter confortablement chaque mouvement insidieux de vos ennemis. Entièrement réglable, le H510 Zeus est très pratique à porter.

L’incorporation d’un cadre en acier lui confère une grande durabilité sans pour autant ajouter un poids inutile au casque, ce qui est un plus si vous avez l’habitude de jouer à des jeux pendant des heures.

En outre, il est également doté d’un rembourrage en mousse à mémoire de forme pour que vos oreilles puissent respirer facilement et rester à l’abri de la sueur. Tout comme le Mpow EG1, le H510 Zeus prend également en charge plusieurs plateformes, notamment PC, PS4, Xbox One, smartphones et tablettes.