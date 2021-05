Comment obtenir Amazon prime gratuitement ?

Une adhésion à Amazon Prime propose de nombreux avantages, qui comprennent non seulement une expédition plus rapide, mais aussi l’accès à des livres électroniques gratuits, de la musique, du stockage de fichiers et bien plus encore, comme nous l’expliquons en détail dans « notre avis sur Amazon Prime« .

Le coût de l’adhésion à l’abonnement (49 € par an) peut vous faire réfléchir. Si vous souhaitez payer moins cher tout en profitant des avantages d’Amazon Prime, il existe plusieurs façons d’obtenir une adhésion gratuite.

1. Souscrire à essai gratuit

Si vous voulez essayer Amazon Prime pour voir si cela vaut la peine de payer une adhésion, inscrivez-vous pour un essai gratuit de 30 jours.

Comment s’inscrire gratuitement sur Amazon Prime :

Rendez-vous sur la page d’Amazon Prime Cliquez sur « Commencer mon essai gratuit de 30 jours« . Ensuite, suivez les instructions. Finalisez votre souscription à Amazon Prime.

Nous vous conseillons de ne pas oublier de désactiver votre abonnement à la fin de la période d’essai sinon vous serez facturé 49 € pour un an.

2. Un essai gratuit de 90 jours pour les étudiants

Si vous avec la chance d’être étudiant vous pouvez bénéficier de 90 jours pour essayer gratuitement Amazon Prime pour voir si cela vaut la peine de payer une adhésion, inscrivez-vous pour un essai gratuit de 90 jours.

3. Partager un compte amazon

Si quelqu’un de votre entourage possède déjà un compte Amazon, il peut vous partager les avantages Amazon Prime sans vous partager son compte.

Étape 1 : Se rendre dans « Votre compte Amazon Prime »

Étape 2 : Descendre jusqu’à « Partagez vos avantages Amazon Prime »

Il vous suffit de rajouter le mail avec la personne avec qui vous souhaitez partager vos avantages.

Cette méthode permet d’avoir Amazon Prime gratuitement pendant toute la durée d’abonnement de la personne qui vous partage l’avantage. Cependant, avec cette méthode vous ne bénéficiez que de l’avantage Amazon Prime pour la Livraison.