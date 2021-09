Meilleur TV pour PS5 : Meilleur 4K/120Hz, 8K/120Hz, OLED, QLED, FreeSync, Budget

Choisir le bon téléviseur pour votre PS5 est légèrement différent du choix d’un moniteur de jeu.

En effet, la nouvelle console est capable d’intégrer des fonctionnalités que l’on trouve généralement sur les PC haut de gamme, comme les RTX et les SSD. Elle est également dotée d’un matériel plus puissant que les moniteurs de jeu actuels ne peuvent pas gérer.

C’est pourquoi vous devez prendre en compte des éléments spécifiques pour obtenir les meilleures performances de la PS5. Nous allons les aborder brièvement ci-dessous.

Fini l’ancien (HDMI 2.0), place au nouveau (HDMI 2.1) ?

La PS5 peut afficher jusqu’à 120 images par seconde en résolution 4K. En revanche, la norme HDMI 2.0 ne peut afficher que jusqu’à 60 images par seconde. La bande passante de la norme HDMI 2.0 est presque triplée, avec des vitesses maximales de 48 Gbps contre 18 Gbps.

Si les téléviseurs HDMI 2.1 sont hors de portée de votre budget, les écrans HDMI 2.0 feront parfaitement l’affaire.

Taux de rafraîchissement

Le nombre de fois que le téléviseur rafraîchit les images à l’écran par seconde s’appelle le taux de rafraîchissement et se mesure en Hertz (Hz).

Plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus les images sont fluides à l’écran. Si vous avez joué sur un téléviseur 60 Hz et que vous n’avez pas essayé de jouer sur un écran 120 Hz (ou 144 Hz), la différence sera du jour au lendemain.

Si un téléviseur est équipé d’un port HDMI 2.1, cela signifie qu’il est capable d’afficher du 4K à 120 Hz. Mais si vous ne disposez pas d’un écran prenant en charge cette option de connectivité, vous pouvez réduire les paramètres de résolution à 1440p ou 1080p pour dépasser les 100 images par seconde.

Avec quelle technologie Adaptive-Sync est-il compatible ?

Le VRR (Variable Refresh Rate) ou synchronisation adaptative est une technologie d’affichage intégrée aux connexions HDMI 2.1. Cette fonction est disponible sur les moniteurs d’ordinateur depuis de nombreuses années et permet d’éliminer le déchirement de l’écran pour des images plus fluides.

La PS5 et la Xbox Series X utiliseront toutes deux un GPU AMD semi-personnalisé. Cela ne signifie pas pour autant qu’elles ne sont compatibles qu’avec FreeSync, puisque la PS5 et la Xbox ont précisé que les nouvelles consoles pourraient toujours bénéficier d’écrans compatibles avec G-Sync.

Type de panneau (IPN vs VA vs OLED vs QLED)

Il existe différents types de panneaux qui offrent des caractéristiques uniques. Pour obtenir la meilleure expérience de jeu, vous devez choisir le bon.

Les panneaux IPS ou In-Plane Switching peuvent produire des images vibrantes et détaillées à l’écran. Mais comme ils nécessitent plus de puissance pour garantir la précision des couleurs, ils n’ont pas les temps de réponse les plus rapides. La plupart d’entre eux ont un temps de réponse de 5 ms, ce qui convient parfaitement aux joueurs occasionnels.

Si vous êtes un joueur occasionnel qui joue à des titres AAA pour profiter des vues panoramiques, les panneaux IPS vous donneront des couleurs réalistes.

Les panneaux VA ou à alignement vertical n’affichent peut-être pas les couleurs aussi fidèlement que les panneaux IPS, mais ils offrent de bons angles de vision et un contraste remarquable.

Si vous êtes un joueur occasionnel qui veut profiter d’une qualité d’image décente mais n’a pas les moyens d’investir dans un téléviseur IPS, les panneaux VA pourraient être l’investissement le plus judicieux pour vous.

Les OLED (Organic Light Emitting Diode) éliminent complètement le besoin de rétroéclairage car chaque pixel de ce type d’écran peut être adressé individuellement. C’est pourquoi les OLED sont réputés produire les meilleurs noirs.

QLED ou Quantum Light Emitting Diode est un nom commercial de Samsung qui utilise essentiellement des panneaux LCD traditionnels éclairés par des LED. Mais entre la couche LCD et le rétroéclairage LED, il y a un filtre avec des nanoparticules réactives à l’énergie qui filtre la lumière pour produire des couleurs plus saturées et vibrantes. C’est comme un IPS sur des stéroïdes, si vous voulez mon avis.

Résolution de l’écran

Les écrans de moniteurs et de téléviseurs ont des résolutions différentes. À mesure que l’industrie du jeu progresse, des résolutions plus élevées deviennent la norme.

Actuellement, 1080p ou 1920×1080 est toujours la norme pour les jeux. Mais avec les nouvelles cartes graphiques capables d’une résolution et d’une fréquence d’images encore plus élevées, l’ère du 1080p devrait bientôt prendre fin.

4K et 8K sont les résolutions visées pour la PS5, nous avons donc choisi de faire l’impasse sur la résolution 1440p en standard et de passer directement au 4K. Pour vous assurer de faire un investissement à l’épreuve du temps, prenez un téléviseur avec une résolution native de 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. S’il peut également afficher une résolution 8K (même à 60 Hz), c’est encore mieux.

Taille de l’écran

La taille d’écran idéale pour un écran 1080p ne devrait pas dépasser 24 pouces. Certains peuvent opter pour un écran de 27 pouces, et c’est tout à fait normal puisqu’il s’agit d’une question de préférence.

Dans le cas des consoles next-gen, c’est une autre histoire. Le matériel peut afficher 4K ou une résolution de 3840×2160 en natif, soit environ quatre fois plus de pixels qu’un écran de résolution 1080p !

Cela signifie que vous pouvez obtenir une télévision avec plus de 32 pouces de surface réelle ! Si vous êtes assis près de l’écran, un moniteur 4K de 27 pouces devrait montrer tous les détails dont vous avez besoin avec une clarté exceptionnelle. Si vous jouez plus loin de l’écran, vous voudrez un téléviseur plus grand pour pouvoir voir clairement les détails.

La plupart des joueurs sur console préfèrent s’asseoir loin de la télévision, ce qui fait de 32 pouces la taille d’écran parfaite pour les jeux 4K.