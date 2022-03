Guide d’achat

Pour bien choisir son moniteur portable, il convient d’abord de définir l’utilisation que vous comptez en faire. En effet, en fonction de vos missions, de votre PC, et de votre rythme de vie, votre choix de modèle d’écran portable sera probablement différent. Ainsi, le moniteur qui correspondra à un certain profil d’usager ne conviendra pas forcément aux autres.

Pourquoi choisir un Moniteur Portable ?

Il existe plusieurs raisons de choisir un moniteur portable. La plupart du temps, il s’agira d’un outil de travail supplémentaire pour les personnes travaillant sur ordinateur. Dans ce cas, il faudra choisir ce dernier en fonction des types de logiciels que vous comptez utiliser. Par exemple, si vous avez besoin d’une interface qui puisse afficher du code, il sera plus judicieux d’opter pour une tablette facile à mettre en format portrait. De même, pour un graphiste ou un designer, on préconisera une tablette tactile, qui permettra de dessiner directement sur l’interface, tout en la branchant à un PC portable.

Un moniteur portable peut également être intéressant pour visualiser des films et des séries. Si votre PC de base s’avère trop encombrant, peut-être qu’un écran compact en haute définition vous permettra de visionner confortablement votre contenu vidéo.

Comment choisir un moniteur portable 4K

La résolution de l’écran

Pour choisir la résolution de votre écran, il convient de bien cibler votre besoin. S’il est aujourd’hui possible de bénéficier d’une résolution 4K sur la plupart des écrans, cette dernière n’est pas forcément un indispensable pour bon nombre d’usagers. Si vous voulez un moniteur portable uniquement pour travailler avec deux interfaces différentes, vous n’avez sans doute pas besoin d’investir dans un écran disposant de l’Ultra HD.

Cette résolution est plutôt réservée aux usagers attendant des performances graphiques poussées sur leur interface : les gamers. De même, si vous comptez utiliser votre moniteur pour visionner du contenu vidéo, il pourra être intéressant d’opter pour la 4K. Enfin, on conseillera également l’ultra HD aux monteurs vidéo et graphistes qui ont besoin d’une vue en direct sur leur travail. Le reste du temps, nous conseillerons un affichage full HD qui suffira amplement à la plupart des usagers.

Le temps de réponse

Le temps de réaction de l’écran supplémentaire peut s’avérer décisif dans votre choix. La plupart des modèles aujourd’hui présents sur le marché disposent d’une vitesse de réponse absolument suffisante. On estimera qu’un écran est trop lent dès lors que son temps de réaction dépasse les 10 millisecondes. Néanmoins, dans des activités nécessitant un débit élevé d’image par seconde, on conseillera de privilégier des temps de réaction inférieurs à 4 millisecondes.

La connectique

La plupart des moniteurs de dernière génération emploient une connectique similaire. Si cette dernière ne diffère pas vraiment, il faudra faire votre sélection en fonction des câbles dont vous disposez déjà chez vous. En effet, les moniteurs portables nécessitent souvent deux connectiques : une pour l’alimentation, et une seconde pour brancher votre interface à un ordinateur. Concernant l’alimentation, cette dernière se fera généralement au moyen d’un USB type-C. Par ailleurs, ce sera le même type de câble qui servira à connecter le moniteur à un poste de travail. On pourra également retrouver d’autres types de connectiques plus spécifiques tels que le HDMI ou le DisplayPort.

Quelle dalle choisir pour un écran portable

On retrouve habituellement deux types de dalles sur le marché : les interfaces mattes et les écrans brillants. La lumière d’une dalle matte aura pour effet de moins agresser les yeux qu’une brillante. Cependant, on préconisera un écran brillant aux designers souhaitant avoir un meilleur rendu colorimétrique, ou aux gamers ayant besoin de couleurs contrastées.

Quelle taille de moniteur choisir ?

Concernant la taille de votre moniteur portable, il faudra faire attention à ne pas voir trop gros. Si vous avez besoin d’un petit écran qui vous accompagne lors de vos voyages, peut-être qu’un 15 pouces s’avérera trop encombrant.